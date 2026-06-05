به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ براساس اعلام روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری برای بازه زمانی ۱۷ تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، از روز شنبه ۱۶ خرداد آغاز خواهد شد.

برهمین اساس، پیش فروش بلیت در همه محور‌ها از ساعت ۸ و ۳۰ تا ۱۱ صبح روز شنبه از طریق سکو‌های مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می‌شود.

پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳ و ۳۰ روز شنبه ۱۶ خرداد از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام خواهد شد.