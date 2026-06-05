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سرپرست مدیریت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از توسعه کشت کاکتوس آپونتیا در بیش از ۱۸۰ هکتار از اراضی این استان با هدف مقابله با خشکسالی و بهرهوری اقتصادی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،محمدصادق فانی با اشاره به اهمیت این گیاه در شرایط اقلیمی سخت گفت: آپونتیا به دلیل سازگاری بالا با خاکهای ضعیف و مناطق گرم و خشک، با رویکرد بیابانزدایی، تولید علوفه و مدیریت بهینه منابع آبی در استان کشت میشود.
او بیان کرد: در حال حاضر شهرستانهای لامرد، مهر، جهرم، فسا و جویم بیشترین سطح زیر کشت این محصول را به خود اختصاص دادهاند.
فانی توجه به تنوع کاربردهای این گیاه که به “گلابی خاردار” یا “انجیر هندی” نیز شهرت دارد، اضافه کرد: علاوه بر تأمین سالانه حدود ۲۰ تن علوفه در هر هکتار برای دام، میوه این کاکتوس به دلیل سرشار بودن از ترکیبات آنتیاکسیدانی، قابلیت تازه خوری داشته و دارای مصارف دارویی ارزشمندی است.
سرپرست مدیریت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بیان کرد: افزون بر موارد مذکور، ظرفیتهای صنعتی آپونتیا شامل تولید روغن خوراکی، نوشیدنیها، آرد، اقلام بهداشتی و آرایشی، صنایع کنسروسازی و استحصال رنگهای طبیعی در صنایع غذایی، این گیاه را به گزینهای راهبردی برای توسعه کشاورزی پایدار در استان تبدیل کرده است.