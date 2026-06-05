مقامات آمریکایی اعلام کردند که در پی تیراندازی در نزدیکی مراسم فارغ‌التحصیلی دبیرستانی در فیرفیلد واقع در شمال کالیفرنیا، یک جوان ۱۸ ساله کشته و سه نفر از جمله یک کودک ۱۱ ساله زخمی شدند.

یک کشته و ۳ زخمی بر اثر تیراندازی در مراسم فارغ التحصیلی در آمریکا

یک کشته و ۳ زخمی بر اثر تیراندازی در مراسم فارغ التحصیلی در آمریکا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛. به نقل از شبکه تی آر تی اداره پلیس فیرفیلد اعلام کرد تیراندازی حدود ساعت ۷:۱۵ بعد از ظهر (به وقت محلی) روز پنجشنبه در پارکینگ دبیرستان فیرفیلد پس از پایان مراسم فارغ‌التحصیلی دبیرستان سم یتو رخ داده است.

مقامات اعلام کردند که قربانیان شامل یک نوجوان ۱۸ ساله است، که در محل حادثه جان باخت و سه نفر ۱۱،۲۰ و ۲۵ ساله که مجروح شدند.

پس از تیراندازی، پلیس اعلام کرد که هیچ تهدیدی برای مردم وجود ندارد و خاطرنشان کرد که حدود ۱۰۰۰ نفر در این مراسم شرکت کردند و مأموران پلیس صد‌ها شاهد بالقوه را در اختیار دارند.

پلیس هنوز هویت هیچ مظنونی را فاش نکرده است و هنوز مشخص نیست که آیا فرد فوت شده ۱۸ ساله جزو دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل بوده است یا خیر.