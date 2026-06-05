به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان استهبان گفت: بازار فصلی و منحصر‌به‌فرد بَرانجیر، هم‌زمان با آغاز فصل گرده‌افشانی (بَردهی) در این شهرستان که عنوان چهارمین نظام میراث کشاورزی با اهمیت جهانی (GIAHS) را به نام خود کرده است، فعالیتش را آغاز کرد.

مهدی اعیان‌منش بیان کرد: این بازار که بازتاب‌دهنده ظرفیت‌های انحصاری استهبان است، به دلیل اهمیت ویژه در زنجیره تولید، داوطلب ثبت در فهرست میراث جهانی شده است.

او ادامه داد: با توجه به وسعت ۲۶ هزار هکتاری باغات انجیر منطقه، تأمین بَر (میوه گرده‌افشان) فراتر از تولیدات داخلی شهرستان بوده و این بازار، بستری برای تبادل بَرِ باکیفیت از سایر شهر‌های استان از جمله نی‌ریز، داراب، شیراز و کازرون فراهم می‌آورد که این امر موجب حضور خریداران و فروشندگان از سراسر کشور در استهبان شده است.

اعیان‌منش با تأکید بر حساسیت عملیات بَردهی، به باغداران بیان کرد: هنگام خرید بَر، به شاخص‌هایی نظیر میزان دانه گرده، جمعیت زنبور «بلاستوفاگا»، عدم آلودگی به مدیر جهاد کشاورزی شهرستان استهبان گفت: آفات (از جمله نماتد گرده‌خوار و زنبور ترومیده) و همچنین تناسب رقم با درخت انجیر توجه ویژه‌ای داشته باشند.

او افزود: عمده ارقام تجاری ارائه‌شده در این بازار شامل پوزه‌دمبالی، دانه‌سفید، خاکستونی، کوهکی، سیبی، آتشین و قدشانه‌ای است.

اعیان‌منش بهترین زمان برای خرید و انتقال بَر به باغات را ساعات اولیه صبح دانست و افزود: انجام عملیات در ساعات خنک روز، تلفات زنبور‌های گرده‌افشان را به حداقل رسانده و مدت‌زمان فعالیت مفید زنبور در باغ را افزایش می‌دهد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان استهبان گفت: طبق یافته‌های علمی، استفاده از قوطی‌های مقوایی به‌جای ظروف فلزی برای قرار دادن بَر میان شاخه‌ها توصیه می‌شود؛ چرا که قوطی‌های فلزی با جذب دمای محیط، علاوه بر کاهش کارایی زنبور، ریسک انتقال بیماری‌های قارچی را افزایش داده و صادرات این محصول ارزشمند را با چالش مواجه می‌کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان استهبان در پایان بیان کرد: این بازار تا پایان فصل گرده‌افشانی به فعالیت خود ادامه می‌دهد و امیدواریم با رعایت اصول فنی توسط بهره‌برداران، شاهد افزایش بهره‌وری و حفظ جایگاه جهانی انجیر استهبان باشیم.