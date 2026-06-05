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ائمه جمعه و خطبای شیعه و اهل سنت هرمزگان در خطبههای این هفته خود با پرداختن به جایگاه قیام ۱۵ خرداد در پیروزی انقلاب اسلامی به بیان مسائل کشور و شهرستانهای خود پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، شیخ یوسف جمالی امام جمعه اهل سنت بندرعباس گفت: تابستان فرصت خوبی برای آموزش قرآن به کودکان و نوجوانان است، همچنین خانوادهها باید در این ایام مراقب ضررهای فضای مجازی برای فرزندانشان باشند.
** نماز جمعه میناب
حجت الاسلام و المسلمین علی رنجبری امام جمعه موقت میناب گفت: دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب که سند جنایت آمریکایی و صهیونیستی است در کتابهای درسی آورده شود.
** نماز جمعه بندرلنگه
حجتالاسلام و المسلمین علیاکبر کیخا امام جمعه بندرلنگه با انتقاد از صفهای طولانی سوختگیری در این شهرستان گفت: برای حل این معظل و تامین سوخت صیادان چاره اندیشی شود.
** نماز جمعه قشم
حجتالاسلام و المسلمین غلامرضا حاجبی امام جمعه قشم گفت: ملت ایران با تکیه بر ایمان، انسجام و حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی، اهداف دشمنان برای تسلیم جمهوری اسلامی، تغییر حکمرانی و تجزیه کشور را ناکام گذاشته است.
** نماز جمعه رودان
حجت الاسلام و المسلمین محمد بارانی امام جمعه رودان گفت: دشمن با فشار اقتصادی و جنگ روانی دنبال شکستن اراده جمعی ملت ایران است که مسئولان باید در این زمینه هوشیار باشند.
** نماز جمعه حاجی آباد
حجت الاسلام و المسلیمن مهدی دُری امام جمعه حاجیآباد گفت: حضور و پایداری مردم عامل اصلی موفقیت انقلاب و ناکامی دشمنان است و دشمنان با «جنگ ترکیبی» بهدنبال تضعیف تابآوری مردم هستند.
** نماز جمعه جاسک
حجتالاسلام و المسلمین عباس ذاکری، امام جمعه جاسک گفت: دشمن تلاش میکند مسئولان را مرتکب خطای محاسباتی و راهبردی کند تا تصمیمهای به نفع دشمن گرفته شود، که باید در این زمینه مسئولان آگاه باشند.
** نماز جمعه بستک
حجت الاسلام والمسلمین مرتضی رئیسی، امام جمعه موقت بستک گفت: تلاش مسئولان و اعتماد مردم نسبت به مسئولان موجب شکست دشمن در جنگ ترکیبی میشود.
** نماز جمعه اهل سنت بستک
سید سلیمان حسینی، امام جمعه اهل سنت بستک گفت: راه رسیدن به آرامش در زندگی، توجه و عمل به دستورات قرآن کریم است.
** نماز جمعه پارسیان
حجتالاسلام و المسلمین جواد اسماعیلنیا امام جمعه پارسیان گفت: مردم شهرستان از خدماترسانی صنایع به سایر نقاط کشور و استان استقبال میکنند، اما انتظار دارند پس از سالها فعالیت صنایع در منطقه، بخشی از نیازهای زیرساختی پارسیان در حوزههای درمانی، آموزشی، ورزشی و راه نیز مورد توجه صنایع قرار گیرد.
** نماز جمعه بشاگرد
حجت الاسلام و المسلمین حسین غلامی امام جمعه بشاگرد گفت: پیوند ناگسستنی بین محور مقاومت، حزب الله لبنان و ایران اسلامی وجود دارد و حزبالله هرگز تنها نمیماند.
** نمازجمعه سیریک
حجت الاسلام و المسلمین محسن سالاری امام جمعه سیریک گفت: نبرد ایران از تنگه هرمز تا لبنان ادامه دارد و ما لبنان را رها نکردهایم و نخواهیم کرد و اگر غلطی از دشمن نسبت به لبنان سر بزند، منافع آنها را در خلیج فارس از دستشان خواهیم گرفت.
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** نمازجمعه بندرخمیر
حجتالاسلام والمسلمین مرتضی کمالی امام جمعه موقت بندرخمیر گفت: مردمی بودن و حفظ ارزشها رمز بقا و استمرار حرکت انقلاب اسلامی است که درجریان بعثت صد روزه، مردم این را به اثبات رساندهاند.
** خطبههای نماز جمعه توکهور و هشتبندی
حجت الاسلام والمسلمین سید علی پور حسینی امام جمعه توکهور و هشتبندی گفت: قیام ۱۵ خرداد در مقایسه با سایر نهضتهای دینی نقش آشکار مرجعیت دینی را در مبارزه سیاسی متحول کرد.