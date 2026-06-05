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مرتضی شعبانی، نویسنده کتاب «ننه غدیر»، این اثر را روایت خاطرات خود از سفر رهبر معظم انقلاب به اصفهان دانست و گفت: در این سفر با مادر شهیدی آشنا شدیم که سالها آرزوی دیدار حضرت آقا را داشت و سرانجام به آرزوی خود رسید. این کتاب در دست نگارش است و قرار است به زودی منتشر شود.
مرتضی شعبانی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: کتاب «ننه غدیر» خاطرات من از سفر رهبر معظم انقلاب به اصفهان است. در آن سفر برای نخستین بار توفیق پیدا کردیم که در قالب تیم رسانهای همراه حضرت آقا باشیم و از نزدیک وقایع و حاشیههای این سفر را روایت کنیم.
وی افزود: در جریان این سفر اتفاقات بسیار خوبی رقم خورد. یکی از مهمترین آنها آشنایی با مادری سالخورده و شهیدپرور بود که بعدها محور اصلی این روایت شد. زمانی متوجه شدیم این مادر، مادر شهیدی به نام غدیر است؛ مادری که بزرگترین آرزویش دیدار رهبر انقلاب بود.
آقای شعبانی گفت: این مادر سالها در انتظار چنین دیداری بود و سرانجام در سفر رهبر معظم انقلاب به اصفهان موفق شد حضرت آقا را از نزدیک ملاقات کند. لحظات این دیدار بسیار تأثیرگذار و بهیادماندنی بود و ظرفیت یک روایت مستقل را داشت.
نویسنده «ننه غدیر» با اشاره به بازتاب این ماجرا افزود: روایت این دیدار بعدها مبنای ساخت مستندی با عنوان «همسفر بهار» قرار گرفت که همان سال منتشر شد و مورد توجه مخاطبان قرار گرفت.
وی گفت: «ننه غدیر» در حقیقت روایت انتظار، دلدادگی و برآورده شدن آرزوی مادری است که سالها چشمانتظار چنین لحظهای بود و سرانجام به خواسته قلبی خود رسید.