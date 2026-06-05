رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در پیامی به مناسبت روز جهانی محیط‌زیست، بر ضرورت مشارکت همگانی برای مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی و تحقق توسعه پایدار تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، در پیامی به مناسبت روز جهانی محیط‌زیست و آغاز هفته محیط‌زیست، حفاظت از محیط‌زیست را ضرورتی راهبردی برای تأمین امنیت ملی، ارتقای کیفیت زندگی و صیانت از منافع کشور دانست.

وی با اشاره به چالش‌های فزاینده زیست‌محیطی در سطح جهان از جمله تغییر اقلیم، کاهش تنوع زیستی، آلودگی محیط‌زیست، گسترش گردوغبار و کم‌آبی، تأکید کرد: این مسائل امنیت، سلامت و رفاه جوامع انسانی را تحت تأثیر قرار داده و نیازمند اقدام مشترک و مسئولانه همه کشورها و جوامع است.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به شعار جهانی امسال «فراخوان جهانی برای اقدام اقلیمی» و شعار ملی هفته محیط‌زیست «حفظ محیط‌زیست؛ حفظ امنیت ملی»، اظهار کرد: حفاظت از محیط‌زیست دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تضمین توسعه پایدار و آینده‌ای ایمن برای نسل‌های کنونی و آینده است.

انصاری بر لزوم هم‌افزایی دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، تشکل‌های مردم‌نهاد و آحاد جامعه در حفاظت از منابع طبیعی، کاهش آلودگی‌ها، مدیریت پایدار منابع آب، مقابله با آثار تغییر اقلیم و حفظ تنوع زیستی تأکید کرد و مشارکت عمومی را شرط تحقق این اهداف دانست.

وی همچنین از تلاش‌های محیط‌بانان، کارشناسان، پژوهشگران، فعالان محیط‌زیست و همه شهروندان دغدغه‌مند در صیانت از طبیعت و سرمایه‌های زیستی کشور قدردانی کرد.

معاون رئیس‌جمهور ابراز امیدواری کرد با تقویت فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست و توسعه همکاری‌های ملی و بین‌المللی، زمینه تحقق آینده‌ای سالم‌تر، ایمن‌تر و پایدارتر برای ایران فراهم شود.