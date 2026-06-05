رحیم مخدومی، نویسنده کتاب «دختر خمین»، گفت: کتاب روایت زندگی دختری از خمین است که پس از به شهادت رسیدن پدرش به دست ساواک، با شجاعت در مسیر مبارزه ایستاد و بعد‌ها در یکی از مهم‌ترین صحنه‌های کتاب، قاتل پدرش را پای میز محاکمه کشاند.

رحیم مخدومی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: این کتاب روایت بخشی از تاریخ انقلاب اسلامی در شهرستان خمین و زندگی اشرف‌السادات طباطبایی است؛ دختری از زادگاه امام خمینی (ره) که در سال‌های مبارزه با رژیم پهلوی، رنج‌ها و سختی‌های فراوانی را تجربه کرد.

وی افزود: در این کتاب تلاش شده است تصویری واقعی از شرایط خانواده‌های متدین و انقلابی آن دوران ارائه شود. خانواده‌هایی که در اوج فشارها، تهدید‌ها و ناامنی‌ها، پای اعتقادات خود ایستادند و برای حفظ آرمان‌هایشان هزینه دادند.

آقای مخدومی افزود: در روز‌هایی که بسیاری از مردم برای در امان ماندن از تیراندازی‌ها و خشونت‌های رژیم به دنبال پناهگاهی بودند، افرادی نیز در متن جامعه حضور داشتند و دست دیگران را می‌گرفتند. همین روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری و مقاومت است که در صفحات این کتاب بازتاب یافته است.

نویسنده «دختر خمین» با اشاره به بخش‌های مختلف کتاب گفت: در بخشی از این اثر، زندگی شخصی اشرف‌السادات طباطبایی روایت می‌شود و در بخش دیگری نیز ماجرای زندگی مشترک او، مبارزات خانواده‌اش و شهادت همسرش به تصویر کشیده شده است.

وی افزود: یکی از تأثیرگذارترین بخش‌های کتاب، روایت شهادت پدر این دختر به دست مأموران ساواک است. پدر او مقابل چشمان دختر نوجوانش به گلوله بسته می‌شود، اما این حادثه نه تنها او را از مسیر مبارزه دور نمی‌کند، بلکه اراده‌اش را برای ادامه راه مستحکم‌تر می‌سازد.

آقای رحیم مخدومی گفت: از خواندنی‌ترین صحنه‌های «دختر خمین»، لحظاتی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از عوامل رژیم پهلوی که در جنایت‌های گذشته نقش داشته و پس از انقلاب نیز با تغییر چهره در مسئولیتی جدید مشغول فعالیت شده بود، شناسایی و محاکمه می‌شود. در این میان، این دختر شجاع نقش مهمی در افشای حقیقت و به محاکمه کشاندن قاتل پدرش ایفا می‌کند.

وی در پایان افزود: «دختر خمین» روایت بخشی از تاریخ انقلاب اسلامی در خمین است و به دلیل شخصیت‌های واقعی، حوادث پرکشش و روایت‌های تأثیرگذار، ظرفیت آن را دارد که به یک سریال ماندگار تبدیل شود و برای نسل‌های آینده بازآفرینی شود.