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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین از آغاز برداشت چغندرقند از ۱۱۰ هکتار از اراضی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،محمد حیدری با اشاره به برداشت چغندرقند در این شهرستان گفت: عملیات برداشت از اوایل خرداد ماه آغاز شده است و تا پایان خردادماه ادامه دارد.
حیدری افزود: پیشبینی تولید چغندرقند این شهرستان برای سال زراعی جاری در هر هکتار ۶۰ تن و در مجموع حدود ۶ هزار تن چغندرقند با کیفیت است.
او ادامه داد: با برنامهریزیهای انجام شده، شرکت قند مرودشت بهعنوان مباشر مسئولیت خرید تضمینی چغندرقند با قیمت مصوب پایه را برعهده دارد.
،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین بیان کرد: علاوه بر خرید تضمینی، تأمین بذر، سم، کارنده، نوار تیپ از جمله خدمات کارخانه مذکور به کشاورزان برای کشت قراردادی چغندر قند است.