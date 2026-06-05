به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،محمد حیدری با اشاره به برداشت چغندرقند در این شهرستان گفت: عملیات برداشت از اوایل خرداد ماه آغاز شده است و تا پایان خردادماه ادامه دارد.

حیدری افزود: پیش‌بینی تولید چغندرقند این شهرستان برای سال زراعی جاری در هر هکتار ۶۰ تن و در مجموع حدود ۶ هزار تن چغندرقند با کیفیت است.

او ادامه داد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، شرکت قند مرودشت به‌عنوان مباشر مسئولیت خرید تضمینی چغندرقند با قیمت مصوب پایه را برعهده دارد.

،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین بیان کرد: علاوه بر خرید تضمینی، تأمین بذر، سم، کارنده، نوار تیپ از جمله خدمات کارخانه مذکور به کشاورزان برای کشت قراردادی چغندر قند است.