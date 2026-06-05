خانواده‌ها با پرهیز از شناکردن در سد‌ها و بند‌های انحرافی استان مرکزی، از جان خود و فرزندان مراقب کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شنا در سد‌ها و بند‌های انحرافی استان ممنوع است و خانواده‌ها مراقب فرزندان خود باشند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی با هشدار درباره خطرات شنا در استخر‌ها، دریاچه پشت سدها، آب‌بندان‌ها، کانال‌های آبیاری و بند‌های انحرافی گفت: هر سال با افزایش دمای هوا، به‌ویژه در روز‌های پایانی هفته و تعطیلات، برخی شهروندان بدون توجه به علائم هشداردهنده و اطلاعیه‌های صادرشده، اقدام به شنا در دریاچه سد‌ها و بند‌های انحرافی می‌کنند که این بی‌توجهی می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

حسین اسدی با اشاره به نصب تابلو‌های هشدار و ممنوعیت شنا در تمامی سد‌ها و آبگیر‌های استان افزود: شهروندان باید به علائم هشداردهنده و تذکرات صادرشده توجه جدی داشته باشند تا از وقوع حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر جلوگیری شود.