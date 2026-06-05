به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این اثر تاریخی با نام «رئیسعلی» بر پایه تحقیق و نگارش پنج‌ساله نویسنده از زندگی و مبارزات میهن‌پرستانه رئیس‌علی دلواری، قهرمان ملی خطه جنوب ایران شکل گرفته است و اخیرا طبق توافقی، مرکز «سیمافیلم» سرمایه‌گذاری در آن را به عهده گرفته است.

در گام نخستِ پیش‌تولید، عوامل طرح با هدف انتخاب بخش عمده‌ای از بازیگران اصلی و فرعی، فراخوان عمومی را آغاز کرده‌اند. بر اساس اعلام سازندگان، علاقه‌مندان می‌توانند به سایت www.raeesali.ir برای ثبت‌نام اقدام کنند.

طرح «رئیس‌علی» با تمرکز بر روایت تاریخی - ملی، هم‌زمان برای تولید در دو قالب سینمایی و سریالی برنامه‌ریزی شده و مراحل انتخاب بازیگر از مهم‌ترین بخش‌های آغازین آن به شمار می‌رود و تمامی هزینه‌های ثبت نام، طراحی، اجاره فضا، بررسی و اعلام نتیجه، توسط گروه سازنده تقبل می‌شود و هیچ مبلغی بابت ثبت نام از داوطلبان دریافت نخواهد شد و هرگونه ثبت نام خارج از سایت اعلام شده فاقد اعتبار خواهد بود.