به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ آیت الله سید حسن عاملی گفت: این هفته، در عرصه جنگ، اتفاقاتی افتاد که نشان می‌دهد جنگ در حال پایان یافتن است و ترامپ با عقب نشینی‌های مکرر و با تغییر لحن، در حال بلند کردن پرچم سفید است و پیروزی بزرگ نظامی، اقتصادی، سیاسی و نظامی در پیش است.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل و امام جمعه اردبیل با اشاره به وادار کردن نتانیاهو توسط ترامپ برای عقب نشینی رژیم صهیونیستی از بمباران بیروت به دنبال تهدید ایران مبنی بر توقف مذاکره و بسته نگه داشتن تنگه هرمز؛ حمله آمریکا به کشتی نفتی ایران و دکل مخابراتی قشم و پاسخ متقابل ایران و پرتاب موشک به مواضع آمریکایی در امارات، کویت و بحرین؛ رأی کنگره به پایان جنگ که نشان داد در داخل آمریکا اراده جدی برای پایان جنگ وجود دارد؛ اذعان وزیر امور خارجه آمریکا در کنگره مبنی بر اینکه جنگ تمام شد؛ التماس ترامپ به ناتو و اعضای ناتو مبنی بر اینکه مرا کمک کنید تا تنگه هرمز را باز کنم، اما آن‌ها جواب رد می‌دهند؛ اعتراف ترامپ که ایران مثل ونزوئلا نیست که بتوانیم وارد شویم، چند دقیقه بمانیم و بعد خارج شویم؛ همه این ها، نشان آشکار شدن پیروزی کامل ایران و شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی است.