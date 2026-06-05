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آئین عبادی – سیاسی نماز جمعه این هفته در مراکز بخشها و شهرستانهای استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد، در خطبههای نماز جمعه دهدشت، خطیب این شهر از مسئولان خواست با گرانفروشان برخورد کنند.
حجت الاسلام وحدانی فر افزود: مسئله اصلی در حال حاضر، افزایش قیمتهاست که بخشی از آن به نظارت مسئولان و بخشی نیز به رفتار بازار و مصرفکنندگان بازمیگردد.
وی یاآور شد: مدیریت بازار در سطح شهرستان امکانپذیر است و نباید اجازه داد عدهای با سوءاستفاده، فشار مضاعفی بر مردم وارد کنند.
حجت الاسلام وحدانی فر در بخش دیگری از خطبهها تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف را از جمله ابزارهای دشمن برای تضعیف انسجام داخلی برشمرد و افزود: راه مقابله با این اقدامات، ایستادگی فعال، روشنبینی، وحدت، انسجام، اعتماد متقابل و همصدا نشدن با دشمن است.
در خطبههای نماز جمعه چرام هم امام جمعه این شهر گفت: در جریان جنگ اخیر دشمن با طرح موضوعاتی همچون تسلیم شدن ایران، تجزیه کشور و تغییر نظام حکمرانی وارد میدان شد، اما در تحقق اهداف و راهبردهای خود شکست خورد و امروز پس از ناکامی در عرصه تهدید و فشار، موضوع مذاکره را مطرح میکند.
حجتالاسلام سید نوراله افشاربا تأکید بر اینکه اقتدار جمهوری اسلامی متکی به ایمان مردم، رهبری حکیمانه و توان داخلی است، گفت: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر وعدههای الهی، حمایت ملت و توان نیروهای مسلح از موضع اقتدار عمل میکند و نباید سرنوشت کشور به مذاکرات گره زده شود.
وی وحدت ملی را مهمترین نیاز کشور در شرایط کنونی دانست و خاطرنشان کرد: دشمن بیش از آنکه به دنبال مذاکره باشد، در پی ایجاد اختلاف و دوگانگی در جامعه است.
در خطبههای نماز جمعه سرفاریاب هم خطیب این شهر با گرامی داشت سالروز حماسه ۱۵ خرداد، این واقعه تاریخی را حلقه اتصال حرکتهای ملت ایران در عرصه انقلاب عنوان کرد و گفت: بر اساس پیام اخیر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای در جریان جنگ تحمیلی سوم اگر چه ضربات جانکاه و غیر قابل جبرانی مثل شهادت رهبر عزیز شهید انقلاب بر پیکره ملت ما وارد شد، اما در دل این فقدانها، پدیده بعثت ملت که نتیجه تلاش و تربیت اجتماعی تودههای عظیم ملت به رهبری امام شهید بود بنیاد تحلیلها و محاسبات مادی و خام ابرقدرتها را در هم شکست و جهانیان را به حیرت وا داشت.
حجتالاسلام زارعی پور حضور و ایستادگی مردم را از ارکان اساسی انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: دشمن که از شکست و بی نتیجه بودن جنگ نظامی خود آگاه شده، با ترفند مذاکره به دنبال ایجاد اختلاف و تفرقه بین آحاد مردم و مسئولان است؛ اما ملت ما هوشیار و مسئولان ما در مذاکرات نه دنبال آشتی و کنار آمدن با استکبار بلکه به دنبال احقاق حق ملت از موضع قدرت هستند.
امام جمعه دیشموک هم در خطبههای نماز جمعه این شهر گفت: پدیدهای بینظیر در جمهوری اسلامی ایران رقم خورد که جهانیان را به شگفتی واداشت و بسیاری میپرسند چگونه مردم بیش از ۱۰۰ روز در خیابانها ایستادگی کردند.
حجتالاسلام راوند با بیان اینکه دشمنان با سناریوهای مختلف به دنبال حذف رهبری و ایجاد تحرکات داخلی برای تجزیه ایران بودند، گفت: مردم با قدرت و به فرمان قائد شهید خود پای آرمانهای نظام و انقلاب ایستادند و تا پای جان از آن دفاع کردند.
در خطبههای نماز جمعه پاتاوه حجت الاسلام سیادت امام جمعه این شهر هم با بیان اینکه ما امروز شاهد اقتدار و عزت ایران اسلامی در جهان هستیم به واقعه تاریخی ۱۵ خرداد اشاره کرد و گفت: امام خمینی (س) این روز را نقطه عطف تاریخ انقلاب اسلامی عنوان کردند و برهمین اساس این روز در شکلگیری پیروزی انقلاب اسلامی نقش مهمی دارد.