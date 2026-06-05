به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، محمدحسن باقری شکیب افزود: با توجه به آخرین خروجی مدل‌های پیش یابی هواشناسی آسمان استان در یک هفته آینده عمدتا صاف تا کمی ابری بوده است و در ساعات بعدازظهر وزش باد پیش بینی می‌شود.

او تأکید کرد: در ساعاتی از بعدازظهر یکشنبه ضمن وزش باد نسبتا شدید افزایش ابر نیز دور از انتظار نیست و بارش‌های پراکنده‌ای عمدتا در مناطق شمالی و کوهستانی استان احتمال می‌رود هرچند بارش‌ها قابل ملاحظه نخواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان تصریح کرد: از نظر دمایی فعلا و تا اواسط هفته آینده تغییر محسوسی نداریم و ثبات نسبی دما‌ها پیش بینی می‌شود.