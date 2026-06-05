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کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان گفت: نیمه دوم هفته آینده ۲ تا سه درجه افزایش دما را در بیشتر مناطق استان شاهد خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، محمدحسن باقری شکیب افزود: با توجه به آخرین خروجی مدلهای پیش یابی هواشناسی آسمان استان در یک هفته آینده عمدتا صاف تا کمی ابری بوده است و در ساعات بعدازظهر وزش باد پیش بینی میشود.
او تأکید کرد: در ساعاتی از بعدازظهر یکشنبه ضمن وزش باد نسبتا شدید افزایش ابر نیز دور از انتظار نیست و بارشهای پراکندهای عمدتا در مناطق شمالی و کوهستانی استان احتمال میرود هرچند بارشها قابل ملاحظه نخواهد بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان تصریح کرد: از نظر دمایی فعلا و تا اواسط هفته آینده تغییر محسوسی نداریم و ثبات نسبی دماها پیش بینی میشود.