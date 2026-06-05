\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c\u00a0\u0627\u0648 \u0645\u06cc\u200c\u06af\u0648\u06cc\u062f: \u0628\u0631\u0627\u06cc \u067e\u0627\u06cc\u062f\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627\u06cc\u062f \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u0645 \u0648 \u0647\u0645\u062f\u0644 \u0628\u0627\u0634\u06cc\u0645.\n