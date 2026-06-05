نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان: حدود ۱۰۰ روز حضور آگاهانه مردم ایران ، یادآور همان روحیه تاریخی قیام ۱۵ خرداد است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده ولی در منطقه و امام جمعه کاشان در جمع نماز گزاران در مصلی بقیه الاعظم با گرامیداشت سالروز قیام تاریخی ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، این واقعه را نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران توصیف کرد و گفت: قیام ۱۵ خرداد مبدأ شکل‌گیری نهضت اسلامی ملت ایران و آغاز حرکتی بود که در نهایت به پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ انجامید.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی امام جمعه کاشان افزود: مردم ایران در آن مقطع تاریخی با تبعیت از امام خمینی (ره) در برابر ظلم و استبداد ایستادگی کردند و هزینه‌های سنگینی برای تحقق آرمان‌های اسلامی و استقلال کشور پرداختند.

امام جمعه کاشان با اشاره به حضور پرشور و مستمر مردم در صحنه‌های مختلف کشور طی ماه‌های اخیر گفت: حدود ۱۰۰ روز از حضور باشکوه مردم ایران اسلامی در میدان و خیابان می‌گذرد و این حضور آگاهانه و مسئولانه، از همان جنس حضور تاریخی مردم در قیام ۱۵ خرداد است.

وی خاطرنشان کرد: ملت ایران همواره نشان داده‌اند که در بزنگاه‌های حساس تاریخی، با بصیرت، مسئولیت‌پذیری و حضور به‌موقع از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع می‌کنند و این حضور ارزشمند باید در تاریخ ثبت و برای نسل‌های آینده تبیین شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی ضمن اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت عید غدیر و دهه ولایت تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند که ملت امروز با بعثت تازه خود در کنار جبهه مقاومت موجب مباهات تمامی آزادی‌خواهان شده است.