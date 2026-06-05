مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان از تشکیل ۹۴۲ شورای پیشرفت محله در سطح استان با همت فرمانداران و اعضای شورای راهبری شهرستان‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان از تشکیل ۹۴۲ شورای پیشرفت محله در سطح استان با همت فرمانداران و اعضای شورای راهبری شهرستان‌ها خبر داد.

مجید زنداقطاعی در جلسه شورای راهبری طرح اقدام مدیریت محله‌محور گفت: در میان شهرستان‌های استان، شهرستان زرند با ۲۸۲ محله تحت پوشش، پیشتاز اجرای طرح اقدام مدیریت محله‌محور است

وی افزود: طرح ثبت اطلاعات GIS محلات و مدیریت هوشمند محلات و ارائه آن به سازمان اجتماعی تهیه و تدوین شده است.

استاندار کرمان گفت: با حمایت و همراهی دستگاه‌های اجرایی و راه‌اندازی این سامانه، گام مهمی در مسیر تحقق حکمرانی هوشمند محلی در استان برداشته خواهد شد.

🔹در حال حاضر مهم‌ترین مأموریت فرمانداران در حوزه اجتماعی، اجرای کامل و تحقق اهداف طرح مدیریت محله‌محور است و میزان پیشرفت و موفقیت در اجرای این طرح، یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد فرمانداران خواهد بود.