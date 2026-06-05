رئیس کل دادگستری زنجان از صدور ۸۰۶ حکم مجازات‌های جایگزین حبس در دادگستری زنجان خبر داد و گفت: با صدور این احکام ۱۲ میلیارد تومان به امر دانش و تجهیز مدارس استان کمک مالی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ حجت الاسلام علی فرجی برحق، رئیس کل دادگستری زنجان گفت : از سیاست‌های کلی قوه قضاییه حبس‌زدایی در ابعاد مختلف است، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس از جمله این سیاست‌ها است.

رئیس کل دادگستری زنجان با بیان اينکه با تلاش قضات استان با صدور احکام مجازات‌های جایگزین حبس در سال ۱۴۰۴ در راستای حمایت از آموزش و پرورش استان توفیقات خوبی بدست آمد، افزود: ۸۰۶ محکوم با استفاده از صدور احکام مجازات‌های جایگزین حبس رفتنشان به زندان جلو گیری شد.

رئیس کل دادگستری زنجان ادامه داد: با استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس برای تجهیز مدارس استان زنجان مبلغ ۱۲ میلیارد تومان کمک مالی به امر هوشمندسازی و تجهیز مدارس استان اختصاص یافت.

وی اشاره به اینکه همکاری بسیار خوبي در مجموعه قوه قضاییه آموزش و پرورش برای حمایت از دانایی وجود دارد، گفت: در این باره تفاهم نامه‌ای بین این دو مجموعه برای کمک به امر آموزش و تجهیز مدارس امضا شده است.

وی یاد آور شد: از محاسن اجرای مجازات‌های جایگزین حبس با توجه به وجود برخی مشکلات زندان برای افراد و خانواده آنها در مرحله اول مانع رفتن افراد به زندان می‌شود.

وی گفت : با اجرای این سیاست کمک قابل توجهی به امر دانش و تجهیز مدارس می‌شود.

حجت الاسلام فرجی برحق با بیان اینکه در ادامه اجرای برنامه‌های قوه قضائیه در استان در سنوات گذشته اجرای طرح قاضی در مدرسه در مدارس استان بود، گفت: عدم آگاهی دانش آموزان از مسائل حقوقی موجب بروز برخی مشکلات و آسیب‌های اجتماعی می باشد که با اجرای این دقیق و منظم این طرح شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی در مدارس خواهیم بود.