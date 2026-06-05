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امروز مصلاهای نماز جمعه در سراسر استان همدان، در کنار طنین وحدتآفرین خطبهها، شاهد حرکتی متفاوت و جریانساز بودند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در یک اقدام هماهنگ و کشوری، بخش عمدهای از سیستمهای روشنایی مصلاها خاموش شد تا عملیترین درس مدیریت مصرف، از قلب میعادگاههای جمعه به جامعه مخابره شود.
شرکتکنندگان در نماز جمعه با استقبال از این حرکت نمادین، بر این باور بودند که اصلاح الگوی مصرف باید از مراکز و نهادهای بزرگ آغاز شود.
نمازگزاران با خاموش کردن چراغهای اضافه نشان دادند که برای روشن ماندن چراغ خانه دیگر هموطنان، اصلِ «اول از خودمان شروع کنیم» یک ضرورت است.
در این میان، کارشناسان و دغدغهمندان حوزه انرژی بر نقش محوری خانوادهها تأکید کردند، زیرا که انتقال این فرهنگ از مراکز مذهبی و اجتماعی به محیط خانواده، مؤثرترین راه برای مدیریت بحران انرژی است.
پیامی که اکنون با همراهی هوشمندانه مردم و مسئولان، از یک توصیه اخلاقی به یک «مطالبه عمومی» برای حفظ سرمایههای ملی تبدیل شده است.
در پایان این مراسم تأکید شد که مشارکت هر خانواده، حتی با خاموش کردن یک لامپ اضافه، نهتنها باری از دوش شبکه برق برمیدارد، بلکه سهمی معادل احداث نیروگاههای جدید در اقتصاد ملی ایفا خواهد کرد.