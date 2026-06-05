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امام جمعه سنندج در خطبههای نماز جمعه این هفته در مسجد جامع این شهر، با تبریک عید سعید غدیر خم، بر جایگاه والای اهلبیت (ع) در قرآن کریم تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ماموستا رستمی، محبت به خاندان پیامبر (ص) را یکی از مشترکات عمیق میان مسلمانان و زمینهساز تقویت وحدت شیعه و سنی دانست.
وی بابزرگداشت سالروز رحلت امام خمینی (ره)، اندیشههای ایشان را مبتنی بر وحدت امت اسلامی، بصیرت در برابر استکبار، امیدآفرینی و عزتمداری عنوان کرد و آن را راهگشای تقویت انسجام ملی و اقتدار جهان اسلام دانست.
خطیب جمعه سنندج همچنین با قدردانی از ایستادگی ملت ایران، بر ضرورت خدمترسانی بیوقفه و بدون منت مسئولان تأکید کرد و گفت: رفع مشکلات عمرانی، اجتماعی و اقتصادی مردم باید در اولویت برنامههای مدیران قرار گیرد.
امام جمعه سنندج در پایان، رسیدگی به مشکلات جوانان را از مطالبات جدی جامعه دانست و بر رفع بیکاری، تسهیل ازدواج و تحقق عدالت اجتماعی تأکید کرد.
امامان جمعه استان در خطبههای نماز جمعه این هفته، ضمن تسلیت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)، ایشان را سرچشمه شکلگیری انقلاب اسلامی دانستند و قیام ۱۵ خرداد را جلوهای از پیوند مردم با رهبری عنوان کردند.
خطیبان جمعه همچنین به شرایط اخیر کشور اشاره کردند و حضور و همبستگی مردم را در تقویت و بیمه شدن نظام اسلامی مهم و موثر ارزیابی کردند.
در ادامه خطبهها، امامان جمعه استان همچنین غدیر را تداوم مسیر هدایت اسلامی و تثبیت الگوی ولایت در جامعه ذکر کردند.
در پایان، همزمان با سالروز ولادت امام موسی کاظم (ع)، به تبیین سیره و جایگاه ایشان پرداختند و بر پرهیز از کینهتوزی، تقویت اخلاق اسلامی و گرامیداشت یاد شهدای حادثه بمباران پارک ۱۵ خرداد بانه در سال ۱۳۶۳ تأکید کردند.