دعوت ۲۱ بازیکن به اردوی تیم واترپلو جوانان
وحید رضایی، سرمربی تیم واترپلو جوانان، ۲۱ بازیکن را برای حضور در دور دوم اردوی آمادهسازی این تیم دعوت کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، با اعلام وحید رضایی، سرمربی تیم واترپلو جوانان، ۲۱ بازیکن برای حضور در دور دوم اردوی آمادهسازی این تیم دعوت شدند.
این اردو در راستای برنامههای آمادهسازی تیم جوانان برای حضور در رقابتهای ردههای سنی ورزشهای آبی آسیا برگزار میشود و بازیکنان دعوتشده باید یکشنبه ۱۷ خرداد ساعت ۱۶:۳۰ در محل تعیینشده حضور یابند.
اسامی بازیکنان دعوتشده به شرح زیر است:
۱. متین روحبخش_تهران
۲. عرشیا علیعسگری_ تهران
۳. محمدسینا افتخاری_تهران
۴. دانیال اشراقی_ تهران
۵. امیرحسین رنجکش -تهران
۶. پویا نیازخانی-تهران
۷. امیرمحمد میرجلیلی _ یزد
۸. مهران بیابانی _ یزد
۹. ابوالفضل سرداریان _خراسان رضوی
۱۰. نیما لیراوی _فارس
۱۱. سوان عمرانی _گیلان
۱۲. عباس مهراندیش _ خوزستان
۱۳. محمدامین صادقی_ تهران
۱۴. ماهان ابوالحسنی _ تهران
۱۵. طاها خوش ید طوسی _خراسان رضوی
۱۶. پوریا اکبری _ خراسان رضوی
۱۷. امیرحسین موذنزاده_ خراسان رضوی
۱۸. امیرعلی توکلی_ تهران
۱۹. امیرحسین امینی _ تهران
۲۰. کیان حیدری_ تهران
۲۱. علی بیاتی _ اصفهان
این مرحله از اردو با هدف ارزیابی فنی بازیکنان و پیگیری روند آمادهسازی تیم جوانان برگزار خواهد شد.