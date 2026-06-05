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خانواده مازندرانی هرسال بزرگترین دورهمی خانوادگی غدیر را در شیراز برگزار میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، خانواده مازندرانی هرسال بزرگترین دورهای خانوادگی غدیر را در شیراز برگزار میکنند.
محمدرضا مازندرانی یکی از بانیان این مراسم میگوید: این رسم ۷۲ سال است در خانواده مازندرانی برپا بوده است.
وی با بیان اینکه این رسم را پدربزرگش بنا نهاده و با ۱۵ نفر آغاز کرده و امروز به ۷۰۰ نفر رسیده است گفت: برنامه خانواده مازندرانی فقط یک دورهمی ساده نیست بلکه برنامههای ورزشی، فرهنگی و کلاسهای مختلف هم در آن برگزار میشود.
اطعام در روز غدیر هم با تلاش همه فامیل با هم انجام میشود.