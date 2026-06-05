امام جمعه رزن گفت: پیام غدیر امسال، وفاداری به ولایت فقیه است، در دوران غیبتی امام زمان(عج)، این وفاداری باید در قالب عمل تجلی یابد.

پیام غدیر امسال، وفاداری به ولایت فقیه است

پیام غدیر امسال، وفاداری به ولایت فقیه است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حجت‌الاسلام علی‌اکبر منصوری در خطبه های نماز جمعه امروز رزن با قدردانی از حضور پرشور مردم در جشن‌های غدیر خم، بر لزوم پیوند میان آموزه‌های ولایی و تکالیف جاری در عصر حاضر تأکید کرد.

‌او با اشاره تبیین جایگاه تبعیت از امامین انقلاب به عنوان سند افتخار و عامل عاقبت‌بخیری، افزود: پیام غدیر امسال، وفاداری به ولایت فقیه است. در دوران غیبتی امام زمان(عج)، این وفاداری باید در قالب عمل تجلی یابد.

حجت‌الاسلام منصوری تصریح کرد: انتخاب رهبری از سوی اعضای خبرگان رهبری، مشروعیت و تکیه‌گاهی برای امت است و لذا باید پیام غدیر را در قالب وفاداری عملی به رهبری انقلاب در جامعه جاری کنیم.

‌امام جمعه رزن به به پیام رهبر انقلاب به مناسبت عیدغدیر اشاره و تأکید کرد: دشمن در اثر ضربات قاطع نظامی و تحقیر در میدان‌های نبرد، اکنون به جنگ ترکیبی روی آورده است.

منصوری افزود: دشمن در این جنگ، بر دو نقطه متمرکز شده است؛ نخست، شکستن تاب‌آوری و استقامت مردم و دوم، ایجاد خطای محاسباتی در دستگاه‌های مدیریتی کشور، هدف آنها این است که با کاشت بذر ترس، یأس و ناامیدی نسبت به کارآمدی انقلاب، اعتماد مردم را متزلزل کنند.

او در این زمینه، از مسئولان خواست تا در تصمیمات خود هوشیار باشند و از هر گونه خطای محاسباتی که به نفع دشمن باشد، پرهیز کنند.

امام جمعه رزن همچنین با اشاره به تقارن این ایام با روز جهانی محیط زیست، از مردم خواست تا در حفظ و نگهداری از منابع طبیعی کوشا باشند.

حجت الاسلام منصوری با اشاره به بارش‌های مناسب و سرسبزی طبیعت در منطقه، نسبت به پیشگیری از آتش‌سوزی‌های احتمالی در محیط زیست هشدار داد و خواستار مراقبت ویژه شهروندان از این میراث طبیعی شد.