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سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان با انتشار پستی در شبکه اینستاگرام خود درباره دانش آموزان مدرسه میناب نوشت: داغ ناتمام میناب.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان با انتشار پستی در شبکه اینستاگرام خود درباره دانش آموزان مدرسه میناب نوشت: داغ ناتمام میناب.
داغ ناتمام میناب
داغ کودکان، داغی نیست که واژهها تابِ بیانش را داشته باشند؛ بهویژه آنگاه که پای دخترکان و پسرکان معصومی در میان باشد که با رؤیاهای کوچک و قلبهای بزرگ، پا به مدرسه گذاشته بودند تا آیندهای روشن بسازند، اما خود، چراغِ آسمان شدند.
گاهی تاریخ را کودکان مینویسند... و این بار کودکان میناب تاریخنگار زخمی شدند که بر پیکر انسانیت وارد شد؛ و وجدانهای بیدار تا ابد خواهند پرسید: به کدامین گناه کشته شدند…