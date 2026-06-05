به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «زاویه کور»، به کارگردانی حسن جعفری و محمود عزیزی و تهیه‌کنندگی محسن اسلام‌زاده با محوریت بررسی ابعاد پنهان جنگ ۱۲ روزه و واکاوی خطا‌های محاسباتی آمریکا و رژیم صهیونیستی در مواجهه با ایران، امشب ساعت ۲۰، از شبکه یک پخش می‌شود.

این مستند با مرور وقایع جنگ ۱۲ روزه، به این پرسش می‌پردازد که چگونه رژیم صهیونیستی با الگوبرداری از جنگ ۵ ژوئن ۱۹۶۷ با اعراب و با تصور دستیابی به پیروزی سریع علیه ایران، نخستین گام خود را با ایجاد شوکی بزرگ و سوءاستفاده از روند مذاکرات ایران و آمریکا برداشت، اما تحولات ساعات و روز‌های بعد، معادلات این رژیم را برهم زد و بار دیگر ناتوانی آن در مقابله با ملت ایران را آشکار کرد.

«زاویه کور»، در گفت‌و‌گو با کارشناسان و فرماندهان حوزه هوافضا سپاه، تلاش دارد به بررسی دلایل سوبرداشت‌ها و خطا‌های راهبردی آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره ایران بپردازد و ابعاد مختلف شکست این محاسبات را واکاوی کند. این مستند محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است.

مجموعه تلویزیونی ژاپنی «شیزوکا و بابا»، درامی عاشقانه با محوریت ارزش‌های خانوادگی و ارتباطات انسانی، از امشب به جدول پخش برنامه‌های شبکه دو سیما اضافه می‌شود.

این مجموعه محصول ۲۰۲۲ ژاپن، با روایتی لطیف و انسانی، قصه‌ زندگی دختری به نام «شیزوکا» را به تصویر می‌کشد که پس از فقدان مادر، در کنار پدر کم‌شنوای خود زندگی می‌کند. زندگی آرام آنها با ورود «کیجی»، مهندس جوانی که از سوی شهرداری برای اجرای طرح هوشمندسازی محله به آنجا آمده، دستخوش تغییرات و تجربه‌های جدیدی می‌شود.

مجموعه تلویزیونی ژاپنی «شیزوکا و بابا»، هر شب حوالی ساعت ۲۱:۱۵، از شبکه دو پخش می‌شود.