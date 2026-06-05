نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با اشاره به قیام ۱۵ خرداد، حضور مستمر مردم در میدان را از جنس همان حرکت تاریخی دانست و تأکید کرد: نقش‌آفرینی آگاهانه مردم، آینده ایران اسلامی را رقم خواهد زد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر زنجان گفت: وحدت ارکان مختلف جامعه رمز پیروزی بر توطئه‌های دشمنان‌ است.

حجت الاسلام و المسلمین سید مصطفی حسینی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر زنجان با گرامیداشت قیام ۱۵ خرداد سال ۴۲، افزود: این واقعه تاریخی مبدا پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بود که در بیست و دوم بهمن ماه ۱۳۵۷ به پیروزی انقلاب اسلامی منجر شد.

وی با بیان اینکه حدود ۱۰۰ روز از حضور شکوهمند مردم ایران اسلامی در میدان و خیابان سپری می شود، افزود: این حضور مستمر مردم در میدان از جنس ۱۵ خرداد است و باید از تاریخ معاصر درس عبرت بگیریم.

خطیب نماز جمعه زنجان‌، موفقیت های کسب شده در ۴۷ سال اخیر را نتیجه پایبندی به اندیشه های امامین انقلاب ذکر کرد و گفت: در جاهایی که لغزش رخ داده به دلیل دوری و فاصله گرفتن با این مکتب و دیدگاه بوده است.

وی با تاکید بر پیروی از منویات رهبر انقلاب اسلامی، افزود: جهاد و حضور مستمر مردم در میدان در تاریخ ثبت خواهد شد و آثار این نقش آفرینی مردمی آینده ایران اسلامی را رقم خواهد زد.

حسینی با تاکید بر تشویق به اتحاد و پرهیز از اختلاف به ویژه در مقابل توطئه‌های داخلی و خارجی، خاطر نشان کرد: باید حفظ انسجام ملی به عنوان راهبرد اصلی مقابله با دشمن در دستور کار قرار گیرد.

امام جمعه زنجان با مرور وضعیت دیپلماسی و نبرد روانی دشمن، ادامه داد: دشمن پس از شکست در میدان نظامی و ناکامی در جنگ اقتصادی برای ایجاد تفرقه در جبهه انقلاب تلاش می کند و باید برای پاسخگویی از هر موضع‌گیری که منجر به نقض وحدت می شود پرهیز کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه شیعه واقعی کسی است که در عمل، رفتار و کردار، پیرو و همراه امام خود باشد، اظهار داشت: این پیروی نه تنها در اظهارات بلکه در سبک زندگی او نمود پیدا می‌کند.

حسینی با بیان اینکه غدیر به مثابه مدل حکومت است، گفت: غدیر تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه الگوی «حکومت اسلامی» است که پیامبر (ص) برای آینده بشریت ترسیم کردند.

وی اضافه کرد: این مدل بر پایه پیوند ناگسستنی «دین و سیاست» بنا شده است که امام خمینی (ره) نیز بر آن تأکید ویژه‌ای داشتند و آن را از مبانی اصلی اندیشه سیاسی اسلام می‌دانستند.

امام جمعه زنجان با بیان اینکه همان‌طور که خداوند امور عالم را تدبیر می‌کند، این قدرت را به پیامبر و اهل‌بیت (ع) تفویض کرده است، گفت: ولایت‌فقیه در زمان غیبت، استمرار همین نگاه ولایی و پیوند میان جامعه اسلامی و ولی خداست.

وی با گرامیداشت روز جهانی محیط زیست خواستار توجه هم استانی ها به مسائل زیست محیطی و همچنین صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی شد.