امام جمعه مشهد، قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ را آغاز حرکتی خدایی خواند که آثار آن تا زمان ظهور حضرت حجت (ع) ادامه خواهد یافت‌.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، امام جمعه مشهد گفت: دستاوردها و ثمرات انقلاب اسلامی ایران امروز به برکت پشتوانه مردمی به نقطه‌ ای رسیده که استکبار جهانی منفورترین، ناپاک ترین و بی‌ارزش‌ترین ها در بینش جهانیان است.

آیت الله سید احمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه امروز مشهد در جوار بارگاه نورباران رضوی افزود: ۶۳ سال پیش در تاریخ ۱۵ خرداد سال۴۲ نخستین حرکت های مردمی برای پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد و امروز دستاوردهای این انقلاب به اوج خود رسیده است.

وی بیان کرد: از این رو امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی قیام ۱۵ خرداد را یوم الله نامیدند و این روز آغاز حرکتی است که اکنون در دنیا شروع شده است و تا ظهور حضرت مهدی (عج) ادامه دارد.

امام جمعه مشهد در ادامه گفت: در ۱۵ خرداد جز قدرت خدا هیچ چیزی حاکم نبود و مردم نه برای مسکن، نان و آب، بلکه برای خدا به میدان آمدند، چنانکه بصیرت آنان در آمریکا ستیزی از ۶۰ سال پیش تاکنون ادامه دارد.

خطیب جمعه مشهد افزود: خاطره، آموزه و اثرگذاری یوم الله ۱۵ خرداد تا ظهور حضرت مهدی (عج) باقی است.

علم الهدی با بیان اینکه سه عنصر خدا، مردم و امام در قیام ۱۵ خرداد نقش مهم و محوری داشت، افزود: امروز نیز شاهدیم که حرکت های مردمی با پشتوانه عشق به رهبر شهید و تجدید بیعت با رهبری به طور مستحکم و مستمر ادامه دارد.

وی تاکید کرد: عده ای خود فروخته از طریق تحت تأثیر قراردادن افراد ناآگاه و نسل جوان در دانشگاه‌ ها قصد دارند که بگویند دین در مبارزه عطوفت نداشته و با خشونت همراه است، در حالیکه ما تنها از خود در قبال تجاوز دفاع می کنیم و خشونت و جنگ دشمنان این ملت و نظام با مذهب است.

به گفته وی، آنان چون نمی توانند در دل مردم نفوذ کنند با خشونت، کشتار و جنایت قصد دارند مردم را ناامید کرده و ترس و واهمه را در بین این ملت گسترش دهند اما هیچگاه به اهداف خود نرسیدند و نمی رسند و همچون همیشه ناکام می مانند.