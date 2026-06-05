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مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید بهشتی، با تأکید بر اینکه غدیر نقطه اوج دین اجتماعی و اکمال دین است، گفت: دانشمندان شهید کشور با تبدیل علم به عمل، مصداق واقعی آموزههای امیرالمؤمنین (ع) بودند و همین مسئله آنان را به هدف دشمنان تبدیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام والمسلمین حسینی در مراسم جشن غدیر خم و پاسداشت شهدای علم و اقتدار که در دانشکدگان فنی و مهندسی برگزار شد، با اشاره به روایت «العلم مقرون بالعمل» از امیرالمؤمنین (ع)، افزود: علم زمانی به کمال میرسد که در عرصه عمل تجلی پیدا کند. شهدای دانشمند کشور از جمله کسانی بودند که دانش خود را در خدمت پیشرفت، اقتدار و عزت کشور قرار دادند و به همین دلیل به چهرههایی اثرگذار و ماندگار تبدیل شدند.
وی با اشاره به همگرایی برخی رشتههای علمی و افزایش قدرت و اثر گذاری علم گفت: همانگونه که در برخی پدیدههای علمی، همجهت شدن عناصر سبب افزایش چشمگیر توان و کارآمدی میشود، در جامعه اسلامی نیز اجتماع مؤمنان حول محور ولایت، ظرفیت و قدرتی کمنظیر ایجاد میکند. به باور وی، واقعه غدیر نقطه شکلگیری چنین انسجامی در امت اسلامی است.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید بهشتی همچنین با اشاره جایگاه رفیع رهبر شهید در جامعه علمی و آثار ماندگار فرهنگ ایثار و شهادت، تأکید کرد: خون شهیدان همواره عامل انسجام، بیداری و حرکت رو به جلو ملتها بوده است و جامعه اسلامی نیز در پرتو فداکاری شهدا توانسته است مسیر پیشرفت و اقتدار خود را با شتاب بیشتری ادامه دهد.
وی افزود: شهادت رهبر انقلاب نیز وحدت، انسجام و بعثت مردمی را به دنبال داشت که مسیر تعالی کشور را سالها به پیش راند.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی در ادامه، غدیر را «عید بصیرت» خواند و گفت: پیام اصلی این واقعه تاریخی، دستیابی به شناخت درست و تشخیص مسیر حق است. غدیر به مسلمانان میآموزد که در انتخاب مسیر و الگو، با بصیرت و آگاهی عمل کنند.
وی همچنین با تأکید بر اینکه پیام غدیر تنها به محبت اهلبیت (ع) محدود نمیشود، افزود: در فرهنگ غدیر، محبت به امیرالمؤمنین (ع) با پذیرش ولایت و اطاعت از رهنمودهای ایشان معنا پیدا میکند و این پیوند میان محبت و عمل، یکی از مهمترین درسهای این عید بزرگ اسلامی است.
حسینی در پایان با تبریک عید سعید غدیر خم به دانشگاهیان، برای دانشجویان، استادان و خانوادههای آنان آرزوی موفقیت و عاقبتبهخیری کرد.