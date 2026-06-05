به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت های والیبال زنان جام آسیا ۱۶ تا ۲۴ خرداد در فیلیپین پیگیری می‌شود و تیم ملی ایران در گروه دوم مرحله مقدماتی با تیم‌های ویتنام، هنگ کنگ، قزاقستان، اندونزی و لبنان همگروه است. همچنین تیم‌های فیلیپین، کره جنوبی، قرقیزستان، ازبکستان، چین تایپه و استرالیا نیز در گروه نخست این مسابقات به مصاف یکدیگر می‌روند.

شاگردان لی دو هی که از دهم خرداد اردوی برون مرزی خود را در فیلیپین آغاز کردند، امروز (جمعه ۱۵ خرداد) آخرین تمرین توپی خود را نیز برگزار کردند تا آماده شروع مسابقات شوند.

تیم ملی والیبال زنان ایران شب گذشته نیز ثبت نام نهایی خود را برای حضور در این رقابت‌ها انجام داد تا از ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه شنبه ۱۶ خرداد در نخستین گام به مصاف اندونزی برود. نشست کمیته کنترل و اجرایی مسابقات نیز امروز برای هماهنگی و آشنایی عوامل اجرایی برگزار شد.

شبنم علیخانی، سپینود دست برجن، ریحانه کریمی، الهه پور صالح، زهرا کریمی، فاطمه خلیلی، زهرا صالحی، معصومه قدمی، سیده نگار هاشمی، هستی واحدی، نگار عباسی، آیدا ولی‌نژاد، یسنا آهنکوب و شقایق حسن خانی بازیکنان تیم ملی زنان در این مسابقات هستند.

مژگان حسن‌زاده به عنوان سرپرست، لی دو هی (سرمربی)، سون هه چونگ (دستیار)، فاطمه حسنی سعدی (مربی)، نگار آقایی (فیزیوتراپ)، مائده حامدی (مترجم) و زهرا یلقی (آنالیزور) به عنوان اعضای کادر فنی، این تیم را در جام والیبال زنان آسیا همراهی می‌کنند. همچنین ندا پاکدامن نایب رئیس بانوان فدراسیون این تیم را در این سفر همراهی می‌کند.