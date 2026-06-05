آیت الله اعرافی خطیب نماز جمعه میبد : تضعیف و هدف قرار دادن گروههای مقاومت در منطقه، از راهبردهای دشمنان در سالهای اخیر است.

مذاکره باید همراه با عزت، هوشمندی و اقتدار ملی باشد

مذاکره باید همراه با عزت، هوشمندی و اقتدار ملی باشد



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، خطیب نماز جمعه میبد با اظهار تاسف از اینکه این کشور‌ها، پایگاه‌هایی را در اختیار قدرت‌های خارجی قرار داده‌اند و حتی با رژیم صهیونیستی همکاری کرده‌اند افزود: این رژیم پیش از آنکه دشمن ایران باشد، دشمن جهان اسلام و کشور‌های عربی است.

آیت الله اعرافی: امنیتی که بر پایه حضور قدرت‌های بیگانه شکل بگیرد، امنیتی پایدار نیست و کشور‌های منطقه باید به جای اتکا به بیگانگان، به همکاری با ملت‌های مسلمان و تقویت وحدت منطقه‌ای روی آورند.

مدیرحوزه‌های علمیه کشور در محور دوم از بیانات خود، تضعیف و هدف قراردادن گروه‌های مقاومت در منطقه را یکی از راهبرد‌های دشمنان در سال‌های اخیر خواند و اظهار داشت: تجربه تحولات اخیر نشان داده که جبهه مقاومت باید به صورت یکپارچه و هماهنگ عمل کند تا دشمن نتواند به صورت جداگانه به آنها ضربه بزند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به مقاومت مردم لبنان و نیرو‌های حزب‌الله افزود: علی‌رغم فشار‌ها و شهادت فرماندهان مقاومت، این جریان همچنان پویا و زنده است و نشانه‌های رویش و قدرت جدید در آن مشاهده می‌شود.

آیت الله اعرافی در محور سوم از بیانات رسای خود به موضوع مذاکره بین ایران و آمریکا پرداخت و گفت: مذاکره زمانی می‌تواند موفق باشد که همراه با عزت، هوشمندی و اقتدار ملی باشد.

امام جمعه میبد اقتدار نظامی، حمایت ملت، تبعیت از رهبری و شجاعت در برابر دشمن را از مهم‌ترین عوامل موفقیت در عرصه دیپلماسی برشمرد و تصریح کرد: کشور نباید سرنوشت خود را به مذاکره گره بزند و برنامه‌ریزی اقتصادی و پیشرفت کشور باید مستقل از مذاکرات و با تکیه بر توان داخلی دنبال شود.

آیت الله اعرافی با بیان اینکه تحولات اخیر دستاورد‌های مهمی به همراه داشته و عزتی برای کشور ایجاد کرده که در تاریخ چند قرن اخیر کم‌نظیر است گفت: ایران نشان داد می‌تواند در برابر قدرتمندترین قدرت‌های نظامی جهان بایستد و دشمنان را در دستیابی به اهداف اولیه خود ناکام بگذارد.

وی با بیان اینکه ایران توانست در معادلات قدرت منطقه‌ای موضوعات جدیدی ایجاد کند افزود: این عزت، حاصل خون شهدا و مقاومت ملت ایران است و باید با هوشیاری از آن صیانت کرد.

امام جمعه میبد با اشاره به شرایط «نه جنگ و نه صلح» و فشار‌های اقتصادی دشمنان تصریح کرد: در این شرایط همه بخش‌ها از دولت و مسئولان تا مردم و جوانان باید برای پیشرفت اقتصادی و تقویت جامعه تلاش کنند.

آیت الله اعرافی سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) معمار بزرگ انقلاب اسلامی و سالگرد قیام ۱۵ خرداد را نیز از نقاط مهم تاریخ معاصر ایران یاد کرد و یاد و خاطره امام راحل، رهبر شهید، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای ۱۵ خرداد و شهدای جنگ‌ها را گرامی داشت.

امام جمعه میبد در ادامه با اشاره به حضور گسترده مردم در حمایت از انقلاب اسلامی، نیرو‌های مسلح و بیعت با رهبری درحماسه خیابانی گفت: ملت ایران در ماه‌های اخیر با حضور گسترده در صحنه و راهپیمایی‌های شبانه، وفاداری خود را به اسلام، انقلاب و رهبری نشان داده‌اند.

حضرت آیت الله اعرافی گفت:: این حضور پرشور و حماسی ملت در دفاع از ارزش‌های الهی و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی جای تقدیر و شکرگزاری دارد.