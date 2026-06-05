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نماینده ولی فقیه در فارس ناترازی انرژی در کشور را ناشی از مصرف بیرویه دانست .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز، ناترازی انرژی در کشور را ناشی از مصرف بیرویه دانست و بر ضرورت کمترین مصرف ممکن با بیشترین بهرهوری تاکید کرد.
آیتالله دژکام در خطبههای امروز نماز با اشاره به سالروز قیام خونین ۱۵ خرداد گفت: این قیام عظمت مرجعیت را در ایران اسلامی روشن کرد و دشمن مرجع عالیقدر ما را به شهادت رساند و ما امروز برای شهادت ایشان از استکبار جهانی طلبکار هستیم و آنها را به سزای عمل خود میرسانیم.
آیتالله دژکام در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از تنگه هرمز تا لبنان یک جبهه است و جنگ هنگامی پایان مییابد که دشمن در همه این مناطق شکست خورده باشد.
امام جمعه شیراز با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب، گفت: امروز دشمن تلاش میکند تا محاسبه مسئولان ما اشتباه شود، تفاوت محاسبه مومن و کافر در همین است که کافر تنها دنیا را میبیند، اما ما دنیا و آخرت را میبینیم و با چشم باز با دشمن مقابله میکنیم .