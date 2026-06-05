بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، حجتالاسلام سید غلامرضا هاشمی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر بوشهر، با اشاره به سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد، بر تداوم آرمانهای انقلاب اسلامی با هدایتهای رهبر معظم انقلاب تأکید کرد و نسبت به توطئههای دشمن در جنگ ترکیبی هشدار داد.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نیمه خرداد ۴۲، این قیام را مبدأ نهضت اسلامی دانست و اظهار کرد: قیام ۱۵ خرداد که با مکتب عاشورا گره خورده است، همچون عاشورا مانا و زنده است و استمرار آن منجر به پیروزی شکوهمند انقلاب در ۲۲ بهمن شد.
خطیب نماز جمعه بوشهر با بیان اینکه مکتب رهبر معظم انقلاب آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای در امتداد اسلام ناب محمدی (ص) و مکتب امام راحل و قائد شهید امت امام خامنهای است، تصریح کرد: دشمنان انقلاب باوجود تلاش برای تضعیف نظام، شاهد جانشینی خلف صالح و ارزشمندی بودند که با شور جوانی، عزت و روشنگری، راهبری انقلاب را بر عهده دارد و به فضل الهی، این انقلاب با شتاب بیشتری به سمت تمدن نوین اسلامی حرکت خواهد کرد.
حجتالاسلام هاشمی با اشاره به شکستهای مفتضحانه استکبار جهانی در برابر نیروهای مسلح و ایستادگی مردم، تصریح کرد: دشمن خبیث که در موازنه قدرت دچار تحقیر شده است، اکنون جنگ ترکیبی خود را بر دو نقطه «تابآوری مردم» و «خطای محاسباتی مدیران» متمرکز کرده است.
وی ادامه داد: دشمن در پی کاشت ۵ بذر مسموم در جامعه شامل تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف است تا مردم را از میدان ناامید و خسته کند.
امام جمعه موقت بوشهر در مقابل، راهبرد مقابله با این توطئهها را ایستادگی در صحنه، روشنبینی نخبگان، وحدت میان مردم و مسئولان، انسجام در مواضع و اعتماد متقابل دانست و تأکید کرد: همصدایی با دشمن بزرگترین خطر است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود نسبتبه هجمههای فضای مجازی به کیان خانواده هشدار داد و گفت: درحالی که دشمن از طریق جنگ نرم بنیان خانوادهها را هدف قرار داده است، والدین باید با حساسیت بیشتر، از کانون گرم خانواده در برابر این تهدیدات صیانت کنند.
حجتالاسلام هاشمی در ادامه با اشاره به ابعاد شخصیتی امام موسی کاظم (ع) بیان کرد: سخاوت، جود و کرم از ویژگیهای برجسته آن حضرت بود؛ همانگونه که اجداد طاهرین ایشان نیز شبانه و بهصورت ناشناس به خانه فقرا، ایتام و نیازمندان میرفتند و غذا، درهم و دینار و مایحتاج آنان را با احترام تقدیم میکردند.
وی لقب «کاظم» را بیانگر یکی از برجستهترین ویژگیهای اخلاقی امام هفتم دانست و گفت: کظم غیظ یعنی انسان هنگام خشم، خود را کنترل کند؛ چراکه همه انسانها در خانواده، محل کار و جامعه ممکن است با رفتارهایی مواجه شوند که مطابق میل آنان نیست، اما وظیفه مؤمن این است که بدی را با بدی پاسخ ندهد.
حجتالاسلام هاشمی تصریح کرد: اگر در خانواده، خیابان، محل کار و جامعه، افراد به جای اصرار بر حرف خود، گذشت و بردباری داشته باشند، بسیاری از اختلافات، درگیریها و پروندههای قضایی شکل نمیگیرد.
وی با بیان اینکه عصبانیت میتواند زمینهساز تصمیمها و رفتارهای نادرست شود، یادآور شد: بسیاری از مشکلات خانوادگی و اجتماعی از یک سخن نابجا یا رفتار عصبی آغاز میشود و گاهی به اختلافهای عمیق، طلاق، درگیری و حتی حوادث تلخ منجر میشود.
امام جمعه موقت بوشهر عبادت و خضوع در پیشگاه خداوند را از ویژگیهای برجسته امام کاظم (ع) دانست و گفت: آن حضرت حتی زندان را فرصتی برای خلوت با خدا و عبادت میدانست و در سختترین شرایط نیز اهل مداومت بر استغفار و بندگی خداوند بود.
وی طاغوتستیزی را از درسهای مهم سیره امام کاظم (ع) عنوان کرد و گفت: همه پیامبران الهی برای دعوت مردم به بندگی خدا و دوری از طاغوت مبعوث شدند و ائمه اطهار (ع) نیز در همین مسیر حرکت کردند.