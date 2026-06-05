تلاش دشمن برای ایجاد یاس و اختلاف در جامعه

امام جمعه موقت بوشهر گفت: دشمن در جنگ ترکیبی به دنبال ایجاد تردید، یأس و اختلاف در جامعه است تا مردم را از میدان ناامید و خسته کند و سوی دیگر تلاش خود را روی خطای محاسباتی مدیران متمرکز کرده است.