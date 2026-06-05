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عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت لوازم خانگی در بازار، سیاستهای ارزی دولت و رشد قیمت مواد اولیه را از مهمترین عوامل این گرانی عنوان کرد و خواستار ورود تیم اقتصادی دولت برای کنترل بازار شد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: بخشی از افزایش قیمت لوازم خانگی ناشی از سیاستهای ارزی دولت است.
به گفته وی، تصمیم دولت برای واگذاری تعیین نرخ ارز به بازار در ماههای پایانی سال گذشته باعث شد قیمت مواد اولیه مورد نیاز تولید لوازم خانگی بهطور میانگین تا ۷۰ درصد افزایش یابد.
مصطفی طاهری، افزود: با توجه به وارداتی بودن بخشی از مواد اولیه این صنعت و تعیین قیمت آنها بر اساس نرخ جهانی ارز در بورس کالا، افزایش نرخ ارز بهطور مستقیم بر هزینه تولید و در نهایت قیمت لوازم خانگی اثر گذاشته است.
این نماینده مجلس همچنین به تأثیر فضای روانی ناشی از شرایط جنگی بر بازار اشاره کرد و گفت: در این شرایط قیمت برخی مواد اولیه از جمله محصولات پتروشیمی و فولادی بیش از حد افزایش یافته است، هرچند در بخش ورق فولادی تا حدی تعدیل قیمت صورت گرفته، اما همچنان حباب قیمتی در بازار وجود دارد.
طاهری با تأکید بر ضرورت مدیریت بازار توسط دولت، تصریح کرد: دولت نباید بازار را رها کند و لازم است با شفافسازی برای مردم و تأمین بهموقع مواد اولیه، انرژی و نهادههای مورد نیاز صنایع، زمینه کاهش قیمتها را فراهم کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین بخشی از افزایش قیمتها را ناشی از سوداگری دانست و گفت: در برخی موارد افراد با سوءاستفاده از شرایط موجود، کالاها را با قیمتهای دلخواه عرضه میکنند؛ بنابراین لازم است دستگاههایی مانند وزارت صمت، سازمانهای تنظیم بازار و معاونت اول ریاست جمهوری برای ساماندهی بازار و جلوگیری از تداوم این روند وارد عمل شوند.