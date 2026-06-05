امام‌جمعه قزوین با تأکید بر اینکه دشمن با تمرکز بر کاهش تاب‌آوری ملت و ایجاد خطای محاسباتی در مسوولان، سعی در ضربه زدن به نظام دارد، بر ضرورت حفظ وحدت و بصیرت جامعه برای مقابله با این توطئه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،حجت‌الاسلام والمسلمین حسین مظفری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر قزوین، با بازخوانی پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت عید غدیر و ارتحال امام خمینی (ره)، اظهار داشت: نظام سلطه از ابتدای پیروزی انقلاب با ایران مستقل و قوی مخالف بوده و امروز نیز با تزریق تردید و بدگمانی به دنبال خدشه‌دار کردن وحدت جامعه است.

وی با تبیین راهبردهای اخیر دشمن، افزود: دشمن اکنون دو نقطه کلیدی را هدف گرفته است؛ نخست کاهش استقامت مردم و دوم ایجاد خطای محاسباتی در میان مسوولان. امام‌جمعه قزوین در همین راستا تصریح کرد: هر گفتار و رفتاری که صفوف مردم را خدشه‌دار کند، در واقع ریختن آب به آسیاب دشمن است و ما باید با صبر و اعتماد متقابل، این وحدت را حفظ کنیم.

حجت‌الاسلام مظفری در ادامه به اهمیت مکتب امام راحل (ره) اشاره کرد و گفت: مردم دنیا تشنه آرمان‌های امام خمینی (ره) هستند و امروز فرصت مغتنمی است تا این اندیشه‌ها برای جهانیان تبیین و تشریح شود.

وی همچنین با تقدیر از مشارکت گسترده مردم قزوین در فعالیت‌های خیرخواهانه، به جلوه‌های عملی این حضور اشاره کرد و افزود: شاهد بودیم که مردم مومن استان در پویش «همدلی» برای کمک به جبهه مقاومت، بالغ بر نیم کیلوگرم طلا اهدا کردند.

امام‌جمعه قزوین در پایان به شور و نشاط اجتماعی در ایام عید غدیر نیز اشاره کرد و یادآور شد: اجرای موفق پویش‌های اطعام علوی و طبخ غذا در ۳۱۳ دیگ، جلوه‌ای از خدمت، برادری و ارادت مردم قزوین به ولایت بود که در سطحی بی‌نظیر به نمایش درآمد.