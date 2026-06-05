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مجاهدان مقاومت اسلامی جمعه، تجمع خودروها و نظامیان ارتش دشمن صهیونیستی را در حومه جنوب شرقی شهر زوطر الشرقیه و شهرک یحمر الشقیف هدف حمله گسترده موشکی قرار دادند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ حزب الله امروز جمعه اعلام کرد: مجاهدان مقاومت اسلامی جمعه، تجمع خودروها و نظامیان ارتش دشمن صهیونیستی را در حومه جنوب شرقی شهر زوطر الشرقیه هدف حمله گسترده موشکی قرار دادند.
مقاومت اسلامی لبنان همچنین اعلام کرد: محل تجمع خودروها و نظامیان ارتش اشغالگر را در بخش جنوبی شهرک یحمر الشقیف هدف حملات توپخانهای قرار دادیم.
در همین حال رسانههای اسرائیلی اعلام کردند: اگر جزئیات حادثه امنیتی در جنوب لبنان درست باشد این حادثه بسیار سخت بوده است.
منابع عبری زبان همچنین اعلام کردند: جزئیات حادثه امنیتی در جنوب لبنان سخت تاسف آور و بسیار نادر است.
رسانه های دشمن صهیونیستی از ارسال رمز "هاردوف ۱" در شبکه تماس های نظامی ارتش رژیم اشغالگر که نشان دهنده یک حادثه بسیار سخت امنیتی و جراحات بسیار شدید در حادثه اخیر در جنوب لبنان است، خبر دادند.