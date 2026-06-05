حمله حزب الله به مقر نظامیان صهیونیستی در زوطر و یحمر الشقیف حمله حزب الله به مقر نظامیان صهیونیستی در زوطر و یحمر الشقیف حمله حزب الله به مقر نظامیان صهیونیستی در زوطر و یحمر الشقیف حمله حزب الله به مقر نظامیان صهیونیستی در زوطر و یحمر الشقیف