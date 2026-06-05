والیبال بانوان جام آسیا؛ برنامه کامل مسابقات
مسابقات والیبال بانوان جام آسیا از فردا (شنبه ۱۶ خرداد) آغاز میشود تا بعد از برگزاری ۳۸ مسابقه تیمهای اول تا سوم معرفی شوند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابت های والیبال بانوان جام آسیا با حضور ۱۲ تیم ۱۶ تا ۲۴ خرداد به میزبانی فیلیپین برگزار میشود و تیمهای قهرمان و نایب قهرمان آن سهمیه حضور در رقابتهای انتخابی لیگ ملتها را به دست میآورند.
مرحله مقدماتی این رقابتها در دو گروه زیر برگزار میشود که تیمهای اول و دوم هر گروه به مرحله نیمهنهایی صعود خواهند کرد:
گروه اول: فیلیپین، کره جنوبی، قرقیزستان، ازبکستان، چین تایپه و استرالیا
گروه دوم: ویتنام، هنگ کنگ، قزاقستان، اندونزی، ایران و لبنان
برنامه کامل مرحله مقدماتی این رقابتها به وقت تهران به شرح زیر است:
شنبه ۱۶ خرداد؛
ساعت ۴:۳۰ ویتنام – لبنان
ساعت ۷:۳۰ قزاقستان – هنگ کنگ
ساعت ۱۰:۳۰ فیلیپین – ازبکستان
ساعت ۱۳:۳۰ ایران – اندونزی
ساعت ۱۶:۳۰ کره جنوبی – قرقیزستان
یکشنبه ۱۷ خرداد؛
ساعت ۴:۳۰ ویتنام – هنگ کنگ
ساعت ۷:۳۰ چین تایپه – قرقیزستان
ساعت ۱۰:۳۰ فیلیپین – استرالیا
ساعت ۱۳:۳۰ قزاقستان – اندونزی
ساعت ۱۶:۳۰ ازبکستان – کره جنوبی
دوشنبه ۱۸ خرداد؛
ساعت ۴:۳۰ لبنان – هنگ کنگ
ساعت ۷:۳۰ ایران – قزاقستان
ساعت ۱۰:۳۰ فیلیپین – قرقیزستان
ساعت ۱۳:۳۰ ویتنام – اندونزی
ساعت ۱۶:۳۰ چین تایپه – استرالیا
سهشنبه ۱۹ خرداد؛
ساعت ۴:۳۰ ایران – لبنان
ساعت ۷:۳۰ ازبکستان – چین تایپه
ساعت ۱۰:۳۰ قرقیزستان – استرالیا
ساعت ۱۳:۳۰ اندونزی – هنگ کنگ
ساعت ۱۶:۳۰ فیلیپین – کره جنوبی
چهارشنبه ۲۰ خرداد تیمهای شرکت کننده استراحت دارند.
پنجشنبه ۲۱ خرداد؛
ساعت ۴:۳۰ ایران – ویتنام
ساعت ۷:۳۰ لبنان – قزاقستان
ساعت ۱۰:۳۰ فیلیپین – چین تایپه
ساعت ۱۳:۳۰ کره جنوبی – استرالیا
ساعت ۱۶:۳۰ قرقیزستان – ازبکستان
جمعه ۲۲ خرداد؛
ساعت ۴:۳۰ ویتنام – قزاقستان
ساعت ۷:۳۰ ایران – هنگ کنگ
ساعت ۱۰:۳۰ ازبکستان – استرالیا
ساعت ۱۳:۳۰ اندونزی – لبنان
ساعت ۱۶:۳۰ چین تایپه – کره جنوبی
شنبه و یکشنبه ۲۳ و ۲۴ خرداد نیز هشت دیدار دیگر برگزار خواهد شد تا جایگاه تیمهای اول تا دوازدهم مشخص شود.