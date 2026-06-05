راضیه جبه‌داری، شاعر، درباره واقعه غدیر و ملت مبعوث شعری سروده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، راضیه جبه‌داری، شاعر، درباره واقعه غدیر و ملت مبعوث شعری سروده است.

مزن به خواب خودت را، صدا صدای اذان است

مبین سیاهی شب را، ببین سپیده‌دمان است

مباد اسیر سکوت و سکون شب شده باشی

که زندگی هیجان و حیات در ضربان است

قبول! رد شدن از نیل، ترس و واهمه دارد

کسی که پیرو موساست پس چرا نگران است؟

عصای حضرت موسی است دست حضرت خاتم

خدای او که همین و هدایتی که همان است

اسیر ترس شده شهر وقت حملۀ احزاب

نگاه کن! که نگاه نبی به فتح جهان است

نترس و بگذر از این سقف بی‌اساس تکیده

جهان بدون سقیفه، جهان امن و امان است

غدیر خاطره‌ای نیست در تورّق تاریخ

غدیر دست هدایت در آستین زمان است