پخش زنده
امروز: -
راضیه جبهداری، شاعر، درباره واقعه غدیر و ملت مبعوث شعری سروده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، راضیه جبهداری، شاعر، درباره واقعه غدیر و ملت مبعوث شعری سروده است.
مزن به خواب خودت را، صدا صدای اذان است
مبین سیاهی شب را، ببین سپیدهدمان است
مباد اسیر سکوت و سکون شب شده باشی
که زندگی هیجان و حیات در ضربان است
قبول! رد شدن از نیل، ترس و واهمه دارد
کسی که پیرو موساست پس چرا نگران است؟
عصای حضرت موسی است دست حضرت خاتم
خدای او که همین و هدایتی که همان است
اسیر ترس شده شهر وقت حملۀ احزاب
نگاه کن! که نگاه نبی به فتح جهان است
نترس و بگذر از این سقف بیاساس تکیده
جهان بدون سقیفه، جهان امن و امان است
غدیر خاطرهای نیست در تورّق تاریخ
غدیر دست هدایت در آستین زمان است