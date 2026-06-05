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امام جمعه کیش، گفت: دشمنی که در صحنه نظامی شکست خورده به دنبال تفرقه افکنی و ایجاد نارضایتی عمومی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام و المسلمین علیرضا بی نیاز در خطبههای نمازجمعه، گفت: اقتدار مردم و نیروهای مسلح، دشمن را در جنگ تحمیلی سوم شکست داد و این شکست موجب شد استکبار جهانی با ایجاد تفرقه و نارضایتی مردمی، کشور را وارد بحران دیگری کند.
او افزود: مردم با حضور در خیابانها نزدیک به صد روز است حمایت خود را از نیروهای مسلح اعلام کردند و همچنان با ولایتمداری و اتحاد برای مقابله با دشمن آماده هستند.
امام جمعه کیش، گفت: حفظ وحدت ملی، خدمات صادقانه مسئولان، آمادگی نیروهای مسلح در سایه رهبری رهبر معظم انقلاب اسلامی، مدیریت مصرف و صرفه جویی، مشکلات کشور را برطرف خواهد کرد.
حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز گفت: امنیت منطقه به دست کشورهای منطقه با حمایت ایران تامین می شود و آمریکا باید پایگاههای خود را در خاورمیانه تعطیل کند تا آرامش به منطقه باز گردد.
او در خصوص لبنان و محور مقاومت هم گفت: دشمن در میدان نظامی از لبنان هم شکست خورده است.
امام جمعه کیش، با اشاره به واقعه ۱۵ خرداد، گفت: قیام مردمی ۱۵ خرداد، نقطه عطفی در تاریخ ایران و جهان است و باید قدردان نهضت اسلامی باشیم چرا که نظام مبتنی بر ولایت شکل گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز گفت: امسال سی و هفتمین سالگرد ارتحال امام کبیر و تقریبا صدمین روز شهادت امام شهید بود، دو شخصیت بزرگواری که عالم، مجتهد، عارف، وارسته، شجاع، مصلح، تحول آفرین و زمان شناس بودند و توانستند تودهای مردمی را تربیت کنند.
او با گرامیداشت روز خانواده به اهمیت حفظ کانون خانواده، احترام متقابل و تربیت فرزندان اشاره کرد و ایمان، تقوا و خانواده داری را ویژگی انسان مسلمان برشمرد.
امام جمعه کیش، ولادت امام کاظم علیه السلام را تبریک گفت و احیای اسلام اصیل، مبارزه مخفی و ایجاد تشکیلات برای مبارزه با طاغوت و مشرکان را از ویژگیهای ائمه اطهار علیهم السلام برشمرد.
او روز محیط زیست و روز بازنشستگان را نیز گرامی داشت.