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اعتراضات در آلبانی علیه پروژه گردشگری مرتبط با خانواده ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای چندمین روز ادامه یافت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ معترضان بار دیگر خواستار توقف پروژه املاک و مستغلات مرتبط با ایوانیکا دختر و جرارد کوشنر داماد ترامپ در نزدیکی شهر زورنیک در سواحل دریای آدریاتیک شدند.
معترضان همچنین نخست وزیر آلبانی را به فساد درباره این پروژه متهم کردند و استعفای وی را نیز خواستار شدند.
اعتراضات شهروندان آلبانیایی از حدود یک هفته پیش آغاز شد، زمانی که نردههای بزرگی با سیم خاردار در محل این پروژه نصب شد و مانع از دسترسی مردم محلی و گردشگران به ساحل شد.
معترضان میگویند این ساخت و ساز که در یکی از مهمترین تالابهای آلبانی واقع شده، به محیط زیست این منطقه آسیب دائمی و جدی وارد میکند.
پلیس در چند روز گذشته از ماشینهای آب پاش برای متفرق کردن معترضان استفاده کرده است.