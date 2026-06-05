پخش زنده
امروز: -
امام جمعه تکاب گفت: مبارزه اقتصادی و ایجاد محدودیت در معیشت مردم؛ جبهه جدید متجاوزان علیه ملت ایران است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دشمنان قسم خورده ملت با نشانه رفتن معیشت مردم سعی در ایجاد فشار و بروز نارضایتی در مردم دارند لذا مسؤلان آگاهانه موضوع معیشت مردم را زیر نظر داشته و کمک حال مردم باشند.
حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب گفت: دشمنان قسم خورده ملت با نشانه رفتن معیشت مردم سعی در ایجاد فشار و بروز نارضایتی در مردم دارند لذا مسؤلان آگاهانه موضوع معیشت مردم را زیر نظر داشته و کمک حال مردم باشند.
امام جمعه تکاب افزود: مسؤلان با رصد و نظارت مستمر بر بازار و کنترل قیمتها و مبارزه با محتکران و عوامل داخلی دشمن سهولت در تأمین معیشت مردم را فراهم سازند.
وی گفت: توسعه اشتغال و تقویت اقتصاد در شهرستان مستلزم نگاه دلسوزانه مسؤلان و فراهم ساختن زمینه اشتغال و تولید در منطقه است
امام جمعه تکاب گفت: تسهیل روند سرمایه گذاری در شهرستان موجب اشتغال جوانان و رفع فقر و بیکاری در منطقه را فراهم خواهد ساخت.