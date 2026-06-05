به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دشمنان قسم خورده ملت با نشانه رفتن معیشت مردم سعی در ایجاد فشار و بروز نارضایتی در مردم دارند لذا مسؤلان آگاهانه موضوع معیشت مردم را زیر نظر داشته و کمک حال مردم باشند.

حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب گفت: دشمنان قسم خورده ملت با نشانه رفتن معیشت مردم سعی در ایجاد فشار و بروز نارضایتی در مردم دارند لذا مسؤلان آگاهانه موضوع معیشت مردم را زیر نظر داشته و کمک حال مردم باشند.

امام جمعه تکاب افزود: مسؤلان با رصد و نظارت مستمر بر بازار و کنترل قیمت‌ها و مبارزه با محتکران و عوامل داخلی دشمن سهولت در تأمین معیشت مردم را فراهم سازند.

وی گفت: توسعه اشتغال و تقویت اقتصاد در شهرستان مستلزم نگاه دلسوزانه مسؤلان و فراهم ساختن زمینه اشتغال و تولید در منطقه است

امام جمعه تکاب گفت: تسهیل روند سرمایه گذاری در شهرستان موجب اشتغال جوانان و رفع فقر و بیکاری در منطقه را فراهم خواهد ساخت.