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با تشکیل ۷۴ نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان مرکزی، تا کنون هزار و ۱۳۴ مصوبه ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان گفت: با توجه به شرایط جنگی کشور و آسیبی که به بخش صنعت و تولید وارد شده، تعداد جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را در استان افزایش دادیم و بالغ بر ۷۴ جلسه تشکیل شده که هزار و ۱۳۴ مصوبه داشتیم.
علی جودکی افزود: تعداد زیادی از این مصوبات در حوزه بازسازی و کمک به واحدهای آسیب دیده از جنگ، مسائل مربوط به امور مالیاتی، تامین اجتماعی، دستگاههای خدمات رسان از جمله آب، برق و گاز، مسائل مربوط به بانکهای عامل و تامین نقدینگی بوده که مورد رسیدگی قرار گرفت و تصمیمات لازم گرفته شده است.
او گفت: در هر کدام از شهرستانهای استان از جمله اراک، ساوه، زرندیه و دلیجان به طور جداگانه جلسه ستاد تسهیل تشکیل دادیم و مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی بررسی شد، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان افزود: با تدوین برنامه مدون وزارت صمت و دولت برای واحدهایی که در جنگ تحمیلی سوم کاملا آسیب دیدند و یا واحدهایی که آسیب جزئی دیدند و با هماهنگیهای لازم، تعدادی از این واحدها بخشی از نقدینگی خود را از بانکهای عامل دریافت و تعدادی دیگر در شُرف دریافت آن هستند.
جودکی با قدردانی از بنیاد بر کت و بنیاد علوی در کمک به بازسازی واحدهای آسیب دیده از جنگ افزود: صنعت استان هم به کمک بازسازی واحدهای مسکونی آسیب دیده از جنگ آمده و در حوزههای مختلف تولیدی که داشته از جمله مواد اولیه و لوازم ساختمانی مورد نیاز را در حد توان تامین کرده و این کمکها ادامه دارد.