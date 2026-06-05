مردمان ولایت‌مدار شهرستان‌های استان تهران، در نود و ششمین شب از سلسله اجتماعات مردمی، با حضور گسترده در میادین و معابر، پیمان وفاداری خود را با مقام ولایت تجدید کرده و اراده خلل‌ناپذیر خود را در تداوم مسیر رهبر شهید به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت‌کنندگان در این اجتماعات، حضور در این «شب‌های قرار» را سنگر دفاع از ولایت توصیف کردند و تأکید نمودند که شهادت رهبر انقلاب، تنها موجب تقویت عزم آنان در مسیر استقلال و عزت است.

این تجمعات باشکوه با سر دادن شعار‌های حماسی و حمایت از مقام رهبری، پیامی از اتحاد و یکپارچگی را از قلب شهرستان‌های استان تهران به گوش جهانیان رساند تا ثابت کند ولایت، محور ثبات و نقطه اتکای این ملت در سخت‌ترین شرایط است.