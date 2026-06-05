به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ امام جمعه شهرستان محمودآباد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با بیان اینکه تبیین ابعاد گسترده واقعه غدیر، به عنوان بزرگترین عید مسلمانان، باید در اولویت جامعه نخبگانی باشد.



حجت الاسلام سید مهدی جعفری با اشاره به در پیش بودم روز مباهله افزود: روز مباهله روزی است که پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله، عزیزترین عناصر انسانی خود را به صحنه می‌آورد و بنابر اعتقادات شیعی، جریان مباهله پیامبر صلی الله علیه و آله، نه تنها نشانگر حقانیت اصل دعوت ایشان بود بلکه بر فضیلت همراهان او در این ماجرا نیز دلالت می‌کند.



او همچنین با اشاره به ولادت حضرت امام موسی کاظم علیه‌السلام گفت: چهار طاغوت، هم عصر با حضرت بودند، اما مبارزه با باطل و کوشش برای برقراری حکومت الله را هرگز فراموش نکردند و جهاد و مبارزه در سراسر عمر مبارک، کوشش بی قید و شرط در راه خدا، نهراسیدن از مشکلات، نترسیدن از قدرت‌ها و قدرتمندها، از ویژگی‌های آن حضرت است.