توصیه امام جمعه سجزی به مردم و مسئولان

توصیه امام جمعه سجزی به مردم و مسئولان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضی فیروزی، امام جمعه شهر سجزی با اشاره به شکست‌های مفتضحانه دشمن در میدان‌های نبرد گفت: دشمن اکنون راهبرد خود را تغییر داده و تمرکز اصلی‌اش بر کاهش «تاب‌آوری مردم» و بهره‌برداری از «خطا‌های محاسباتی مسئولان» استوار شده است.

وی تأکید کرد که تنها راه مقابله با این توطئه‌ها، افزایش اتحاد و همبستگی مردم در صحنه و همزمان، تلاش بی‌وقفه مسئولان برای رفع مشکلات معیشتی است تا دشمن در این عرصه نیز با شکست رو‌به‌رو شود.

امام جمعه سجزی در ادامه با خطاب قرار دادن مسئولان ارشد استانی و شهرستانی، بر لزوم توجه ویژه به دغدغه‌های مردم این منطقه تأکید کرد.

وی خواستار رسیدگی جدی به مطالبات کلیدی منطقه از جمله «تعیین تکلیف و تثبیت جایگاه بخشداری سیستان» و «برنامه‌ریزی علمی برای رفع معضل آلودگی هوا» شد.