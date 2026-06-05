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امام جمعه سجزی: دشمن بر «تابآوری مردم» و «خطای مسئولان» تمرکز کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجتالاسلام و المسلمین مرتضی فیروزی، امام جمعه شهر سجزی با اشاره به شکستهای مفتضحانه دشمن در میدانهای نبرد گفت: دشمن اکنون راهبرد خود را تغییر داده و تمرکز اصلیاش بر کاهش «تابآوری مردم» و بهرهبرداری از «خطاهای محاسباتی مسئولان» استوار شده است.
وی تأکید کرد که تنها راه مقابله با این توطئهها، افزایش اتحاد و همبستگی مردم در صحنه و همزمان، تلاش بیوقفه مسئولان برای رفع مشکلات معیشتی است تا دشمن در این عرصه نیز با شکست روبهرو شود.
امام جمعه سجزی در ادامه با خطاب قرار دادن مسئولان ارشد استانی و شهرستانی، بر لزوم توجه ویژه به دغدغههای مردم این منطقه تأکید کرد.
وی خواستار رسیدگی جدی به مطالبات کلیدی منطقه از جمله «تعیین تکلیف و تثبیت جایگاه بخشداری سیستان» و «برنامهریزی علمی برای رفع معضل آلودگی هوا» شد.