بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، نصرالله ابراهیمی در جمع خبرنگاران بیان کرد: استان بوشهر با دارا بودن ظرفیتهای کمنظیر تاریخی، در زمان حاضر بیش از ۴۵۰ اثر ثبت شده در فهرست میراث ملی شامل میراث ملموس، ناملموس و اشیای تاریخی دارد. همچنین یک اثر در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده و ۴ پایگاه ملی و یک پایگاه جهانی در سطح استان فعال است.
وی با اشاره به فعالیت بیش از ۴۰ کارگاه فعال در حوزه مرمت و احیای اماکن تاریخی در استان بوشهر، افزود: علاوه بر این، ۱۷ سمن (سازمان مردمنهاد) در حوزه میراثفرهنگی و گردشگری مشارکت فعال دارند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر به تشکیل نخستین شورای راهبردی میراثفرهنگی در سال جاری با حضور استاندار بوشهر اشاره کرد و گفت: این شورای راهبردی با تأکید وزیر میراثفرهنگی و به منظور امنیتبخشی و توسعه حوزههای میراثی تشکیل شده است که در نخستین نشست آن از سرمایهگذاران و مرمتکاران فعال این حوزه تقدیر شد. همچنین اقدامات فرهنگی موثری از جمله انتشار کتاب «خلیجفارس به روایت موزه منطقهای خلیجفارس» و برگزاری کارگاههای توانمندسازی صورت گرفته است.
وی با اشاره به آسیبهای وارد شده به ابنیه تاریخی در جریان وقایع جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: در جریان این جنگ، بیشاز شش اثر تاریخی از جمله موزه منطقهای خلیجفارس، عمارت کلاه فرنگی، قلعه فرهنگی شیخ حسین چاهکوتاهی، قلعه زائر خضرخان، پایگاه ملی سیراف، کاروانسرای مشیر و سایر ابنیههای ارزشمند تاریخی دچار آسیب شدند.
ابراهیمی یادآور شد: ثبت خسارات وارده به آثار تاریخی جنگ تحمیلی سوم و اقدام مشترک با بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در دستور کار جدی قرار دارد. همچنین ایجاد مرکز فرهنگی و گردشگری خلیجفارس و راهاندازی دبیرخانه روز ملی خلیجفارس از دیگر برنامههای راهبردی این ادارهکل برای پاسداشت هویت تاریخی استان است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به در پیش بودن هفته صنایعدستی (از ۲۰ خرداد) اشاره کرد و افزود: در این هفته برنامههای متنوعی از جمله تجلیل از صنعتگران و هنرمندان، برگزاری شورای راهبردی صنایعدستی و برپایی نمایشگاههای متعدد تولیدات هنری در سطح استان پیشبینی شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر با اشاره به یک اقدام نوآورانه در حوزه صنایعدستی، افزود: یکی از برنامههای مهم ما در هفته صنایعدستی، برپایی نمایشگاه محصولات تولیدی در زندانها است.
وی برنامههای در دست تدوین در حوزه میراث فرهنگی را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: افتتاح موزه شهید رئیسعلی دلواری، ثبت جهانی بندر تاریخی سیراف، اتمام مرمت، احیا و بهرهبرداری از قلعه تاریخی نصوری، افتتاح موزه مردمشناسی جم و بوشهر، موزه بندر تاریخی سیراف، موزه چاپ علوی و نهضت ملی موزهداری در استان بوشهر در دستور کار سال جاری قرار دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر تأکید کرد: توسعه موزهداری، اجرای نهضت ملی موزهداری در بوشهر و مرمت فوری اماکنی همچون دشتستان و حمام قلعه محمدخان دشتی از اولویتهای اصلی این ادارهکل در ماههای پیشرو است.