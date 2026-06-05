آسیب ۶ اثر تاریخی استان بوشهر در جنگ تحمیلی سوم

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر گفت: در جریان جنگ تحمیلی سوم بیش‌از شش اثر تاریخی از جمله موزه منطقه‌ای خلیج‌فارس، عمارت کلاه فرنگی و قلعه فرهنگی شیخ حسین چاهکوتاهی در استان دچار آسیب شدند.