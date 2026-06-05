به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس در سفر به شهرستان سیاهکل، امروز از کارخانه سیمان دیلمان بازدید و از نزدیک در جریان روند تولید، ظرفیت‌های موجود و مشکلات این واحد صنعتی قرار گرفت و دستوراتی را برای حل مشکلات این واحد صنعتی صادر کرد.

هادی حق‌شناس در جمع مدیران کارخانه، با گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و قیام تاریخی ۱۵ خرداد، گفت: قیام سال ۴۲ و پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ موجب شد تا نسل‌های امروز از بسیاری از برکات و دستاورد‌های این قیام بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به نقش کارخانه‌های سیمان و فولاد در توسعه کشور در حوزه‌های مختلف گفت: کارخانه تولید سیمان و فولاد در گیلان از زیرساخت‌های راهبردی استان محسوب می‌شوند و اختلال در فعالیت این واحد‌های صنعتی می‌تواند بخشی از روند توسعه و اجرای طرح‌های عمرانی استان را با چالش مواجه کند.

استاندار گیلان با تأکید بر اهمیت ایفای مسئولیت‌های اجتماعی از سوی واحد‌های صنعتی، افزود: اقدامات انجام شده در حوزه ساخت مدارس، بهسازی راه‌ها و کمک به توسعه خدمات عمومی باید بیش از پیش برای مردم تبیین شود تا نقش این واحد‌های تولیدی در توسعه منطقه به درستی دیده شود.

هادی حق شناس همچنین با قدردانی از مشارکت این مجموعه تولید سیمان در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، افزود: کارخانه سیمان دیلمان برای کمک به توسعه زیرساخت‌های منطقه، ۲۰ میلیارد تومان به بهسازی و ارتقای محور سیاهکل - دیلمان اختصاص داده است.

وی با اشاره به نقش این واحد صنعتی در تأمین مصالح مورد نیاز طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای استان، گفت: هماهنگی‌های لازم برای تأمین سوخت این واحد تولیدی انجام خواهد شد تا روند تولید و فعالیت کارخانه بدون وقفه ادامه یابد.

استاندار گیلان با قدردانی از بنیاد مستضعفان و مدیران کارخانه تولید سیمان، گفت: بنیاد مستضعفان همواره در شرایط بحرانی و حوادث مختلف کشور از جمله بازسازی مناطق سیل‌زده و تأمین مصالح مورد نیاز طرح‌های ملی نقش‌آفرینی کرده و خدمات ارزشمندی را به کشور ارائه کرده است.

وی همچنین بر حمایت مدیریت استان از فعالیت واحد‌های تولیدی و صنعتی تأکید و گفت: دولت در چارچوب قوانین، از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال پایدار حمایت خواهد کرد و رفع موانع پیش‌روی صنایع را با جدیت دنبال می‌کند.