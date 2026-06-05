به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، نخستین مرحله اردوی متمرکز تیم ملی شنا بزرگسالان ایران در مسیر آماده‌سازی برای بازی‌های آسیایی ناگویا، از شنبه ۱۶ خرداد در استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی آغاز می‌شود.

در این مرحله، هومر عباسی و محمد قاسمی به همراه مربیان خود، اردلان ابراهیم‌پناه و محمدرضا کیانی، تمرینات متمرکز خود را در استخر بازسازی‌شده آزادی آغاز خواهند کرد.

هومر عباسی، محمد قاسمی، امیر مطاعی و سامیار عبدلی تاکنون موفق به کسب رکورد ورودی بازی‌های آسیایی شده‌اند و در فهرست گزینه‌های اعزام به این رقابت‌ها قرار دارند.

امیر مطاعی تمرینات خود را در عمان پیگیری می‌کند و این هفته در مسابقات ایتالیا به میدان خواهد رفت.

سامیار عبدلی نیز در آلمان مشغول تمرین است و در مسابقات قهرمانی آلمان شرکت خواهد کرد.

همچنین برنامه اعزام شناگران حاضر در ایران به اردو‌ها و مسابقات برون‌مرزی در ماه‌های آینده در دستور کار قرار دارد.

برای ارزیابی سایر شناگران بزرگسال، اواخر خرداد یک مسابقه تایم‌تریال در تهران برگزار خواهد شد و رکورد‌های ثبت‌شده توسط شناگران حاضر در این رقابت مورد بررسی قرار می‌گیرد.