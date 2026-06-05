از شمال تا جنوب پاکستان، خیابان‌ها و مساجد این روز‌ها رنگ و بوی غدیر گرفته‌اند. مسلمانان پاکستانی در شهر‌های مختلف با برگزاری جشن‌ها، کاروان‌های شادی و محافل مذهبی، عید ولایت و امامت را گرامی داشتند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ از شمال تا جنوب پاکستان، خیابان‌ها و مساجد این روز‌ها رنگ و بوی غدیر گرفته‌اند. مسلمانان پاکستانی در شهر‌های مختلف با برگزاری جشن‌ها، کاروان‌های شادی و محافل مذهبی، عید ولایت و امامت را گرامی داشتند.

غدیر در پاکستان تنها یک جشن مذهبی نیست؛ بلکه نمادی از محبت، وحدت و هویت اسلامی مردمی است که ولایت را در متن زندگی خود پاس می‌دارند.