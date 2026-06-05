امام جمعه تبریز با اشاره به پیوستگی امنیت کشور‌های منطقه گفت:هرگونه بحران یا صلح آثار خود را بر کل منطقه خواهد گذاشت. اگر صلح باشد برای همه منطقه است و اگر جنگ باشد همه منطقه را دربر می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌ الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تبریز با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت: بدون هیچ‌گونه اغراق و بر اساس واقعیت‌های موجود عرض می‌کنم طرحی که آمریکا و اسرائیل برای آن میلیارد‌ها دلار هزینه کردند تا جمهوری اسلامی ایران را ضعیف و ناتوان نشان دهند با شکست مواجه شده است.

وی ادامه داد:آنان تلاش داشتند این‌گونه القا کنند که ایران قدرت خود را از دست داده است اما امروز شرایط به‌ گونه‌ای رقم خورده که حتی خودشان نیز به پیروزی جمهوری اسلامی ایران در این میدان اذعان می‌کنند.

امام جمعه تبریز گفت:دشمنان در برابر هر ضربه‌ای که به جمهوری اسلامی ایران وارد کردند ضربات سنگین‌تر و موثرتری دریافت کردند.

وی خاطرنشان کرد:با وجود تمام ادعا‌هایی که مطرح می‌کنند جمهوری اسلامی ایران توانسته است حضور و توانمندی خود را در منطقه به نمایش بگذارد.

حجت‌ الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل با تاکید بر مواضع جمهوری اسلامی ایران در منطقه اظهار کرد: ما بار‌ها اعلام کرده‌ایم که جبهه ما از هرمز تا لبنان امتداد دارد. اگر قرار بر صلح باشد، این صلح باید سراسر منطقه را دربر بگیرد و اگر قرار باشد جنگ ادامه یابد، دامنه آن محدود به یک نقطه یا یک کشور نخواهد ماند و می‌تواند فراتر از مرز‌های منطقه نیز گسترش پیدا کند.

وی خطاب به کشور‌های حوزه خلیج فارس گفت: همه کشور‌های منطقه باید بدانند همان‌گونه که رهبر انقلاب اسلامی تاکید کرده‌اند، سرنوشت ملت‌های منطقه به یکدیگر گره خورده است. جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش کرده است همسایه‌ای خوب و برادری قابل اعتماد برای کشور‌های منطقه باشد اما برخی کشور‌ها رفتار مناسبی در قبال ایران نداشته‌اند.

امام جمعه تبریز خاطرنشان کرد:آمریکا و اسرائیل بدانند که نمی‌توانند جنگ را فرسایشی کنند. از هرمز تا لبنان ملت‌های منطقه در برابر زیاده‌خواهی‌ها ایستاده‌اند و ما نیز با آمادگی کامل از منافع و امنیت خود دفاع خواهیم کرد.

وی با تاکید بر ضرورت مدیریت در مصرف منابع انرژی گفت:مدیریت منابع انرژی یک امر واجب و ضروری است. مردم باید در مصرف برق، گاز، آب و بنزین دقت بیشتری داشته باشند؛ چرا که در صورت بی‌توجهی به این مسئله در فصل تابستان هم مردم و هم واحد‌های تولیدی و صنعتی با مشکلاتی مواجه خواهند شد.

امام جمعه تبریز همچنین با اشاره به اهمیت حفظ محیط زیست افزود: حفظ و نگهداری از محیط زیست یک ضرورت دینی، اجتماعی و انسانی است و ائمه اطهار (ع) نیز همواره مسلمانان را به رعایت این اصول و پاسداری از نعمت‌های الهی توصیه کرده‌اند.

وی با تاکید بر جایگاه خانواده در جامعه اسلامی اظهار کرد:امام جمعه شهید تبریز شهید آیت‌ الله آل‌هاشم طی سال‌های حضور خود در سنگر نماز جمعه همواره بر اهمیت خانواده و تحکیم بنیان آن تاکید می‌کرد.

حجت‌ الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل ادامه داد: امروز یکی از مهمترین دلایل بروز اختلافات در خانواده‌ها، عدم درک تفاوت‌های نسلی است. برخی والدین انتظار دارند فرزندانشان دقیقاً مطابق شرایط و سبک زندگی نسل گذشته رفتار کنند، در حالی که اقتضائات زمان و ویژگی‌های نسل‌ها با یکدیگر متفاوت است. خانواده‌ها باید با فرزندان خود رابطه‌ای صمیمانه و دوستانه برقرار کرده و با شناخت بهتر شرایط آنان زمینه تفاهم و آرامش بیشتر را فراهم کنند.