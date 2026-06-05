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کاروان ورزشی دانشجویان ایران با نام میناب ۱۶۸ امروز برای حضور در مسابقات جهانی ورزشهای مبارزه ای وارد برزیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات جهانی ورزشهای مبارزه ای ۱۸ تا ۲۳ خرداد به میزبانی کشور برزیل برگزار می شود و کاروان میناب ۱۶۸ در دو رشته کشتی آزاد و فرنگی (پسران) و کاراته کاتا و کومیته (دختران و پسران) در این رویداد حاضر خواهند شد.
پس از انجام اردوی تدارکاتی مشترک سه روزه ، کاروان ایران دیروز ۱۴ خرداد استانبول را به مقصد برازیلیا برای شرکت در بازی های مبارزه ای جهان ترک کرد.